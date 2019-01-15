НХЛ. Голы Овечкина и Тарасенко, 17 сейвов Варламова и хет-трик Седерберга

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«Вашингтон» — «Сент-Луис» 1:4

«Сент-Луис Блюз» на выезде одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

Счет на 8-й минуте открыл капитан хозяев Александр Овечкин, которому ассистировал Дмитрий Орлов. Благодаря этому голу Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дейва Андрейчака. На их счету по 640 голов.

Гости на гол Овечкина ответили точными бросками Ивана Барбашева, Винса Данна, Дэвида Перрона и Владимира Тарасенко, в активе которого также один ассист.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) Голы: Овечкин — 33 (бол., Орлов, Бойд), 7:50 — 1:0. Барбашев — 6, 23:18 — 1:1. Данн — 4 (Тарасенко, Шворц), 25:11 — 1:2. Перрон — 16 (Данн, О`Райлли), 28:00 — 1:3. Тарасенко — 15 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 50:24 — 1:4Вратари: Копли (57:00 — 59:07) — АлленШтраф: 6 — 8Броски: 29 (7+13+9) — 37 (14+14+9)

«Вашингтон» — второй в Восточной конференции (59 очков), «Сент-Луис» — 12-й на Западе (44 очка).

«Вашингтон» — «Сент-Луис» 1:4

«Нью-Джерси» — «Чикаго» 8:5

«Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 8:5 (1:0, 5:3, 2:2).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Патрик Кейн, набравший 4 очка (2+2).

Дубли в составе «дьяволов» оформили Кайл Палмьери и Блейк Коулман.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 8:5 (1:0, 5:3, 2:2) Голы: Коулман — 15, 13:50 — 1:0. Кейн — 26 (бол., Тэйвз, Стром), 23:07 — 1:1. Палмиери — 21 (Ватанен, Хишир), 25:16 — 2:1. Палмиери — 22 (бол., Батчер, Зэйджак), 28:27 — 3:1. Зэйджак — 11 (Вуд, Коулман), 30:07 — 4:1. Ватанен — 4 (бол., Братт, Сиверсон), 34:58 — 5:1. Руни — 1 (Стэффорд, Сени), 37:58 — 6:1. Кейн — 27 (Йокихарью), 38:19 — 6:2. Сибрук — 5 (Кейн), 39:01 — 6:3. Сени — 4 (Братт, Заха), 48:10 — 7:3. Кахун — 7 (Дальстрем), 48:48 — 7:4. Саад — 13 (Кейн), 58:28 — 7:5. Коулман — 16 (п.в., Зэйджак), 59:26 — 8:5Вратари: Блэквуд — Уорд (Делиа, 40:00, 58:35 — 59:26)Штраф: 17 — 13Броски: 41 (11+14+16) — 32 (5+13+14)

«Нью-Джерси» — 11-й на Востоке (43 очка), «Чикаго» — 14-й на Западе (41 очко).

«Нью-Джерси» — «Чикаго» 8:5

«Торонто» — «Колорадо» 3:6

«Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:3 (0:0, 3:2, 3:1).

Хет-трик в составе победителей оформил Карл Седерберг. Также заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт.

У канадского клуба голы на счету Игоря Ожиганова, Каспери Капанена и Митчелла Марнера.

Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 17 бросков из 20.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Колорадо» — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3) Голы: Ожиганов — 3 (Райлли, Мэттьюс), 22:14 — 1:0. Капанен — 15 (Юнссон), 23:28 — 2:0. Ландескуг — 28 (Бэрри), 26:33 — 2:1. Рантанен — 21, 29:56 — 2:2. Седерберг — 13 (мен.), 34:29 — 2:3. Марнер — 18 (Дермотт, Мэттьюс), 46:00 — 3:3. Седерберг — 14 (Комфер, Уилсон), 51:45 — 3:4. Колверт — 7 (п.в.), 57:09 — 3:5. Седерберг — 15 (п.в., Коул), 58:12 — 3:6Вратари: Андерсен (57:03 — 57:09, 57:44 — 58:12) — ВарламовШтраф: 6 — 6Броски: 20 (5+8+7) — 38 (13+18+7)

«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции (58 очков), «Колорадо» идет седьмым в Западной конференции (50 очков).

«Торонто» — «Колорадо» 3:6

«Филадельфия» — «Миннесота» 7:4

«Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 7:4 (2:2, 3:1, 2:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Нолан Патрик, набравший четыре очка (2+2). Хет-триком отметился Джеймс ван Римсдайк. Дубль на счету Уэйна Симмондса. Россиянин Иван Проворов отметился результативной передачей.

В составе «Уайлд» заброшенные шайбы в активе Джейсона Цукера, Йоэля Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо и Райана Сутера.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Миннесота» — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) Голы: Зукер — 13 (бол., Нидеррайтер, Койву), 7:34 — 0:1. Эрикссон Эк — 2 (Хендрикс), 8:26 — 0:2. ван Римсдайк — 9 (бол., Ворачек, Кутюрье), 12:04 — 1:2. ван Римсдайк — 10 (Жиру, Гудас), 18:48 — 2:2. Фолиньо — 3 (Стаал, Бродин), 22:23 — 2:3. Патрик — 6 (Лотон, Проворов), 24:59 — 3:3. Патрик — 7 (Санхейм, Гостисбеер), 35:28 — 4:3. Симмондс — 14 (Лотон, Патрик), 39:54 — 5:3. Сутер — 5 (Стаал, Паризе), 48:18 — 5:4. Симмондс — 15 (Лотон, Патрик), 50:43 — 6:4. ван Римсдайк — 11 (п.в., Жиру, Гудас), 58:43 — 7:4Вратари: Харт — Дубник (Стэлок, 40:00, 56:18 — 58:43)Штраф: 8 — 12Броски: 27 (14+6+7) — 38 (12+12+14)

«Филадельфия» — 15-я на Востоке (40 очков), «Миннесота» — восьмая на Западе (47 очков).

«Филадельфия» — «Миннесота» 7:4

«Бостон» — «Монреаль» 2:3 ОТ

«Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Пол Байрон и Джефф Питри.

У хозяев точные броски нанесли Брэд Маршан и Давид Крейчи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Маршан — 17 (Бержерон, Гржельчик), 14:09 — 1:0. Галлахер — 18 (Питри, Дано), 18:27 — 1:1. Байрон — 10 (мен.), 37:09 — 1:2. Крейчи — 10 (бол., Маршан, Пастрняк), 59:22 — 2:2. Питри — 10 (Доми, Байрон), 60:15 — 2:3Вратари: Раск (58:27 — 59:22) — ПрайсШтраф: 9 — 15Броски: 43 (11+15+17+0) — 22 (6+11+4+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает седьмое место (55 очков), а «Бостон» — пятое (57 очков).

«Бостон» — «Монреаль» 2:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Баффало» 7:2

«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду переиграл «Баффало Сэйбрз» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей по дублю оформили Зак Кассиан и Милан Лучич. Еще по шайбе забросили Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Баффало» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0) Голы: Миттельштадт — 7 (Шири, Далин), 1:00 — 0:1. Кассиан — 3 (Бродзяк, Ридер), 2:33 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 15 (Джонс), 3:23 — 2:1. Кассиан — 4 (Ридер, Коскинен), 4:28 — 3:1. Родригес — 3 (Соботка, Ристолайнен), 8:57 — 3:2. Макдэвид — 28, 20:24 — 4:2. Лучич — 3, 24:49 — 5:2. Лучич — 4 (Ньюджент-Хопкинс, Ларссон), 43:50 — 6:2. Драйзайтль — 24 (бол., Макдэвид, Нерс), 45:16 — 7:2Вратари: Коскинен — Хаттон (Улльмарк, 24:49)Штраф: 8 — 2Броски: 25 (8+10+7) — 43 (15+14+14)

В составе «Сэйбрз» отличились Конор Шири и Эван Родригес.

«Эдмонтон» — «Баффало» 7:2

«Эдмонтон» занимает девятое место в Западной конференции (47 очков). «Баффало» идет девятым на Востоке (52 очка). 0