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    «Адмирал» дома выиграл у «Йокерита»

    КХЛ Адмирал Йокерит
    Во Владивостоке прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и финским «Йокеритом».

    «Адмирал» — «Йокерит»
    «Адмирал» — «Йокерит»
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    Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились нападающие Войтех Полак, Константин Глазачев, Василий Стрельцов и Сергей Коньков​.

    «Адмирал» набрал 31 очко и замыкает таблицу Восточной конференции. У «Йокерита» — 66 очков, команда идет четвертой на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
    Голы: Н. Йенсен — 14 (Лауридсен, Столлери), 3:24 — 0:1. Полак — 5 (Зайцев, Кубат), 37:36 –1:1. Глазачев — 15 (бол., Вихарев, Дьяков), 45:09 — 2:1. Коньков — 10 (Мерескин), 57:32 — 3:1. А. Стрельцов — 6 (п.в., Глазачев), 59:24 — 4:1Вратари: Серебряков — Запольски (57:58 — 59:24)Штраф: 10 — 18Броски: 18 (5+7+6) — 36 (17+11+8)
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