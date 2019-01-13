НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка Кучерова

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 3:5
Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» в выездном матче обыграли «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).
Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Райан Кэллахан. Михаил Сергачев отметился ассистом.
У проигравших точные броски нанесли Сэм Райнхарт, Тейдж Томпсон и Марко Сканделла.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (72 очка), «Баффало» занимает девятое место (52 очка).
«Вашингтон» — «Коламбус» 1:2 ОТ
«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла на «Кэпитал Уан-Арене», закончилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
Уже на 1-й минуте Кэм Аткинсон вывел гостей вперед. Под занавес третьего периода Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина восстановил паритет.
Победу «Блю Джекетс» в овертайме принес точный бросок Артемия Панарина.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает второе место (59 очков), а «Коламбус» — шестое (55 очков).
«Монреаль» — «Колорадо» 3:0
«Монреаль Канадиенс» у себя дома переиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).
Главным героем встречи стал голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс, который оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.
Голы на свой счет записали Бретт Кулак, Еспери Котканиеми и Джорди Бенн.
Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30.
«Монреаль» занимает седьмое место в Восточной конференции (53 очка), «Колорадо» — седьмой на Западе (48 очков).
«Торонто» — «Бостон» 2:3
«Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).
Победную шайбу в концовке второго периода забросил форвард гостей Давид Пастрняк. В активе Шона Курали 3 (1+2) очка.
У хозяев 2 (0+2) очка на свой счет записал Каспери Капанен.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (58 очков), а «Бостон» — четвертое (56 очков).
«Миннесота» — «Детройт» 2:5
«Детройт Ред Уингз» в выездном матче победил «Миннесоту Уайлд» со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
Главным героем встречи стал форвард «Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Томас Ванек. В активе Густава Нюквиста, Дилана Ларкина, Филипа Гронека и Йонатана Эрикссона по две результативные передачи.
Голами в составе «Уайлд» отметились Люк Канин и Нино Нидеррайтер.
«Детройт» — 14-й на Востоке (41 очко), «Миннесота» — восьмая на Западе (47 очков).
«Чикаго» — «Вегас» 3:4 ОТ
«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1).
Заброшенной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Ши Теодор. По два балла в составе победителей набрали Алекс Так (1+1) и Макс Пасиоретти (0+2).
За «Блэкхоукс» дубль оформил форвард Алекс Дебринкэт. В активе Патрика Кейна гол и результативная передача.
В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает третье место (60 очков), а «Чикаго» — 14-е (41 очко).
«Даллас» — «Сент-Луис» 1:3
«Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).
Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Двумя результативными передачами отметился Оскар Сундквист.
Единственную шайбу в составе «Старз» забросил Эрик Кондра.
«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (50 очков), а «Сент-Луис» — 13-е (42 очка).
«Сан-Хосе» — «Оттава» 4:1
«Сан-Хосе Шаркс» при поддержке родных трибун уверенно переиграл «Оттава Сенаторз» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Павелски, Брент Бернс, Джо Торнтон и Мелькер Карлссон.
Единственную шайбу за канадскую команду забросил Райан Дзингел.
«Сан-Хосе» занимает второе место на Западе (61 очко), «Оттава» — 15-я на Востоке (39 очков).
«Эдмонтон» — «Аризона» 2:3
«Аризона Койотс» в гостях переиграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Конор Гарленд (2+0), Джордан Истерли (1+1) и Алекс Гальченюк (0+2).
У проигравших отличились Коннор Макдэвид и Крис Расселл.
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает десятое место (45 очков), а «Аризона» — 12-е (43 очка).
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 5:2
«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче выиграл у «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
У победителей дубль оформил Анже Копитар, по шайбе забросили Джефф Картер, Алекс Иафалло и Брендан Лайпсик. Россиянин Илья Ковальчук сделал результативную передачу.
За проигравших дубль оформил Джейк Гюнцель, по результативной передаче отдали Евгений Малкин и Сидни Кросби.
«Лос-Анджелес» остался на 15-м месте в Западной конференции (39 очков), «Питтсбург» — пятый на Востоке (56 очков). 0