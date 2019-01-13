НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка Кучерова

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«Баффало» — «Тампа-Бэй» 3:5

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» в выездном матче обыграли «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1).

Главным героем встречи стал форвард «молний» Никита Кучеров, который набрал 3 (1+2) очка. Заброшенными шайбами в составе победителей также отметились Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Райан Кэллахан. Михаил Сергачев отметился ассистом.

У проигравших точные броски нанесли Сэм Райнхарт, Тейдж Томпсон и Марко Сканделла.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) Голы: Пойнт — 29 (Кучеров, Джонсон), 0:26 — 0:1. Райнхарт — 10 (Скиннер, Далин), 5:47 — 1:1. Томпсон — 6 (Гиргенсонс, Соботка), 19:50 — 2:1. Палат — 6 (Сергачев, Хедман), 27:50 — 2:2. Сканделла — 3 (Поминвилль, Шири), 45:54 — 3:2. Кучеров — 22 (Стэмкос), 46:17 — 3:3. Стэмкос — 24 (Кучеров, Хедман), 54:44 — 3:4. Кэллахэн — 5 (бол., Чирелли, Киллорн), 58:41 — 3:5Вратари: Улльмарк (58:59) — ДомингеШтраф: 6 — 10Броски: 33 (16+12+5) — 30 (6+11+13)

«Тампа» лидирует в Восточной конференции (72 очка), «Баффало» занимает девятое место (52 очка).

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 3:5

«Вашингтон» — «Коламбус» 1:2 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла на «Кэпитал Уан-Арене», закончилась со счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Уже на 1-й минуте Кэм Аткинсон вывел гостей вперед. Под занавес третьего периода Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина восстановил паритет.

Победу «Блю Джекетс» в овертайме принес точный бросок Артемия Панарина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Аткинсон — 25 (Нутиваара, Дюбуа), 1:00 — 0:1. Кузнецов — 8 (Карлсон, Овечкин), 58:54 — 1:1. Панарин — 16 (бол., Джонс), 63:30 — 1:2Вратари: Холтби (Копли, 28:43, 58:28 — 58:54) — КорписалоШтраф: 6 — 4Броски: 33 (11+9+12+1) — 22 (7+6+8+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает второе место (59 очков), а «Коламбус» — шестое (55 очков).

«Вашингтон» — «Коламбус» 1:2 ОТ

«Монреаль» — «Колорадо» 3:0

«Монреаль Канадиенс» у себя дома переиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

Главным героем встречи стал голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс, который оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.

Голы на свой счет записали Бретт Кулак, Еспери Котканиеми и Джорди Бенн.

Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 28 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Колорадо» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Кулак — 2 (мен., Дано), 48:21 — 1:0. Котканиеми — 5 (Друэн, Райлли), 50:39 — 2:0. Бенн — 4 (п.в., Дано), 58:44 — 3:0Вратари: Прайс — Варламов (57:37 — 58:44)Штраф: 10 — 8Броски: 31 (8+10+13) — 28 (7+15+6)

«Монреаль» занимает седьмое место в Восточной конференции (53 очка), «Колорадо» — седьмой на Западе (48 очков).

«Монреаль» — «Колорадо» 3:0

«Торонто» — «Бостон» 2:3

«Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

Победную шайбу в концовке второго периода забросил форвард гостей Давид Пастрняк. В активе Шона Курали 3 (1+2) очка.

У хозяев 2 (0+2) очка на свой счет записал Каспери Капанен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Голы: Крейчи — 9 (Керали, Хара), 18:21 — 0:1. Юнссон — 10 (Капанен, Мэттьюс), 27:37 — 1:1. Марнер — 17 (бол., Кадри, Капанен), 29:30 — 2:1. Керали — 5 (Вагнер, Аккьяри), 34:47 — 2:2. Пастрняк — 26 (Керали), 39:45 — 2:3Вратари: Хатчинсон (57:58) — РаскШтраф: 4 — 4Броски: 32 (15+11+6) — 29 (9+10+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (58 очков), а «Бостон» — четвертое (56 очков).

«Торонто» — «Бостон» 2:3

«Миннесота» — «Детройт» 2:5

«Детройт Ред Уингз» в выездном матче победил «Миннесоту Уайлд» со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Главным героем встречи стал форвард «Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Томас Ванек. В активе Густава Нюквиста, Дилана Ларкина, Филипа Гронека и Йонатана Эрикссона по две результативные передачи.

Голами в составе «Уайлд» отметились Люк Канин и Нино Нидеррайтер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Голы: Бертуцци — 11 (Нюквист, Ларкин), 0:24 — 0:1. Канин — 1 (Паризе, Сутер), 17:00 — 1:1. Нидеррайтер — 8 (бол., Койву, Зукер), 20:17 — 2:1. Ванек — 8 (Манта, Эрикссон), 20:45 — 2:2. Ванек — 9 (Эрикссон, Гронек), 35:10 — 2:3. Бертуцци — 12 (Ларкин, Грин), 40:47 — 2:4. Бертуцци — 13 (Нюквист, Гронек), 48:38 — 2:5Вратари: Дубник — ХовардШтраф: 8 — 6Броски: 19 (11+2+6) — 37 (8+21+8)

«Детройт» — 14-й на Востоке (41 очко), «Миннесота» — восьмая на Западе (47 очков).

«Миннесота» — «Детройт» 2:5

«Чикаго» — «Вегас» 3:4 ОТ

«Чикаго Блэкхоукс» в домашнем матче потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1).

Заброшенной шайбой в овертайме отметился защитник гостей Ши Теодор. По два балла в составе победителей набрали Алекс Так (1+1) и Макс Пасиоретти (0+2).

За «Блэкхоукс» дубль оформил форвард Алекс Дебринкэт. В активе Патрика Кейна гол и результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вегас» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1) Голы: Дебринкэт — 22 (Кахун), 4:36 — 1:0. Кейн — 25 (бол., Густафссон, Тэйвз), 15:20 — 2:0. Так — 15 (Пачоретти, Шмидт), 21:34 — 2:1. Дебринкэт — 23 (бол., Кейн, Густафссон), 27:22 — 3:1. Карпентер — 4 (Линдберг, Меррилл), 39:06 — 3:2. Штястны — 6 (Пачоретти, Так), 55:56 — 3:3. Теодор — 5, 61:19 — 3:4Вратари: Делиа — ФлериШтраф: 4 — 8Броски: 23 (10+8+5+0) — 33 (11+10+12+0)

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает третье место (60 очков), а «Чикаго» — 14-е (41 очко).

«Чикаго» — «Вегас» 3:4 ОТ

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:3

«Даллас Старз» в домашнем матче регулярного чемпионата уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который оформил дубль. Двумя результативными передачами отметился Оскар Сундквист.

Единственную шайбу в составе «Старз» забросил Эрик Кондра.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Голы: Тарасенко — 13 (Шворц, Парэйко), 0:34 — 0:1. Марун — 4 (Сундквист, Бортуццо), 9:54 — 0:2. Кондра — 1 (Янмарк, Клингберг), 48:35 — 1:2. Тарасенко — 14 (бол., Перрон, Сундквист), 52:38 — 1:3Вратари: Бишоп (57:25 — 57:53, 58:19) — БиннингтонШтраф: 4 — 2Броски: 22 (10+8+4) — 28 (10+7+11)

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (50 очков), а «Сент-Луис» — 13-е (42 очка).

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:3

«Сан-Хосе» — «Оттава» 4:1

«Сан-Хосе Шаркс» при поддержке родных трибун уверенно переиграл «Оттава Сенаторз» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Павелски, Брент Бернс, Джо Торнтон и Мелькер Карлссон.

Единственную шайбу за канадскую команду забросил Райан Дзингел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Павелски — 26 (Хертл, Диллон), 37:57 — 1:0. Бернс — 9 (Браун, Лабанк), 46:17 — 2:0. Дзингел — 18 (Райан, Смит), 46:44 — 2:1. Торнтон — 9 (Майер, Бернс), 55:43 — 3:1. М. Карлссон — 8 (п.в.), 58:39 — 4:1Вратари: Джонс — Нильссон (57:31 — 58:39)Штраф: 6 — 2Броски: 32 (6+12+14) — 28 (6+10+12)

«Сан-Хосе» занимает второе место на Западе (61 очко), «Оттава» — 15-я на Востоке (39 очков).

«Сан-Хосе» — «Оттава» 4:1

«Эдмонтон» — «Аризона» 2:3

«Аризона Койотс» в гостях переиграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей по 2 балла за результативность набрали Конор Гарленд (2+0), Джордан Истерли (1+1) и Алекс Гальченюк (0+2).

У проигравших отличились Коннор Макдэвид и Крис Расселл.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон Ойлерз» — «Аризона Койотс» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Макдэвид — 27 (Рэтти), 6:46 — 1:0. Истерли — 3 (Круз, Кемпе), 21:16 — 1:1. Гарлэнд — 7 (бол., Истерли, Гальченюк), 23:08 — 1:2. Расселл — 2 (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс), 37:00 — 2:2. Гарлэнд — 8 (бол., Келлер, Гальченюк), 41:54 — 2:3Вратари: Тэлбот (58:35) — КюмперШтраф: 6 — 4Броски: 25 (11+7+7) — 29 (13+9+7)

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает десятое место (45 очков), а «Аризона» — 12-е (43 очка).

«Эдмонтон» — «Аризона» 2:3

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 5:2

«Лос-Анджелес Кингз» в домашнем матче выиграл у «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

У победителей дубль оформил Анже Копитар, по шайбе забросили Джефф Картер, Алекс Иафалло и Брендан Лайпсик. Россиянин Илья Ковальчук сделал результативную передачу.

За проигравших дубль оформил Джейк Гюнцель, по результативной передаче отдали Евгений Малкин и Сидни Кросби.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Голы: Гюнтцель — 22 (мен., Кросби, Дж. Джонсон), 5:30 — 0:1. Картер — 9, 10:58 — 1:1. Иафалло — 10 (Картер, Маззин), 28:47 — 2:1. Копитар — 12 (мен., Картер), 36:05 — 3:1. Лейпсик — 4 (Ковальчук, Маззин), 40:49 — 4:1. Гюнтцель — 23 (бол., Кессел, Малкин), 49:20 — 4:2. Копитар — 13 (п.в., Браун), 59:13 — 5:2Вратари: Куик — Десмит (57:47 — 59:13)Штраф: 13 — 11Броски: 25 (7+13+5) — 40 (9+10+21)

«Лос-Анджелес» остался на 15-м месте в Западной конференции (39 очков), «Питтсбург» — пятый на Востоке (56 очков). 0