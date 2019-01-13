Три очка Локтионова помогли «Локо» обыграть «Адмирал»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей.

Три очка в составе победителей набрал Андрей Локтионов, в активе которого гол и две результативные передачи. Еще по шайбе забросили Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун.

За хозяев отличились Владимир Бутузов и Константин Глазачев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Локтионов — 13 (мен.), 19:04 — 0:1. Бутузов — 6 (бол., Кубат, Козловский), 22:45 — 1:1. Е. Аверин — 11 (Локтионов), 30:46 — 1:2. Слепец — 1 (Алексеев, Апальков), 37:24 — 1:3. Козун — 13 (Локтионов, Е. Аверин), 52:39 — 1:4. Глазачев — 14 (Черников, Угольников), 58:31 — 2:4Вратари: Красоткин (58:22 — 58:31) — КоноваловШтраф: 4 — 8Броски: 20 (4+8+8) — 28 (11+10+7)

«Железнодорожники» занимают четвертое место в Западной конференции (65 очков). «Моряки» идут на 13-й строчке на Востоке (29 очков). 0