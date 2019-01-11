Панарин — первая звезда дня в НХЛ

Артемий Панарин
nhl.com
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего дня регулярного чемпионата НХЛ.
В матче с «Нэшвиллом» (4:3 ОТ) он оформил дубль. Вторую шайбу форвард забросил в овертайме, принеся своей команде победу.
Второй звездой признан капитан «Эдмонтон» Коннор Макдэвид, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Флоридой» (4:3 Б). Канадский форвард отличился за восемь секунд до конца третьего периода, благодаря чему «Эдмонтон» смог избежать поражения.
Третья звезда — нападающий «Торонто» Джон Таварес, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (4:2). 0