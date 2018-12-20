Хет-трик Семина принес «Витязю» победу над «Сочи»

«Витязь»
«Витязь»
В составе победителей Александр Семин оформил хет-трик, который стал для форварда первым в КХЛ.
За «Сочи» отличились Роберт Росен и Владислав Калетник.
«Витязь» и «Сочи» имеют одинаковое количество очков после 40 матчей и делят седьмую строчку в Западной конференции.
«Витязь» 23 декабря на выезде сыграет с «Куньлунем», а 22 декабря встретится в гостях со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Семин — 14 (Мозик, Аалтонен), 11:54 — 1:0. Семин — 15 (бол., Мозик, Рендулич), 33:34 — 2:0. Семин — 16 (бол., Рендулич, Мозик), 44:21 — 3:0. Росен — 11 (О`Делл, Пайгин), 53:42 — 3:1. Калетник — 3 (Шмелев, Архипов), 55:07 — 3:2Вратари: Ортио — Шикин (58:42)Броски: 31 (10+13+8) — 34 (13+8+13)Штраф: 14 — 8