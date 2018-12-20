Хет-трик Семина принес «Витязю» победу над «Сочи»

Подольскийодержал победу над(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей Александр Семин оформил хет-трик, который стал для форварда первым в КХЛ.

За «Сочи» отличились Роберт Росен и Владислав Калетник.

«Витязь» и «Сочи» имеют одинаковое количество очков после 40 матчей и делят седьмую строчку в Западной конференции.

«Витязь» 23 декабря на выезде сыграет с «Куньлунем», а 22 декабря встретится в гостях со «Спартаком».