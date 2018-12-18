«Сибирь» разобралась с «Локомотивом»

«Сибирь» добыла домашнюю победу
ХК «Сибирь»
Счет во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев.
Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание. Окончательный счет установил Данил Романцев на 58-й минуте.
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» — «Локомотив» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Миловзоров — 6, 1:53 — 1:0. Карон — 3 (Комаров), 5:03 — 2:0. Козун — 10 (Кудрявцев), 8:42 — 2:1. Первушин — 4 (Демидов), 30:08 — 3:1. Крунвалль — 3 (Коротков), 48:50 — 3:2. Романцев — 10 (мен.), 57:03 — 4:2Вратари: Красиков — Салак (Коновалов, 5:03, 58:22)Штраф: 10 — 6Броски: 16 (6+7+3) — 56 (14+18+24)Судьи: Морозов, Рогачев