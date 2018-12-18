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    «Сибирь» разобралась с «Локомотивом»

    КХЛ Сибирь Локомотив
    «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Локомотив» со счетом 4:2.

    «Сибирь» добыла домашнюю победу
    «Сибирь» добыла домашнюю победу
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    Счет во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев.

    Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание. Окончательный счет установил Данил Романцев на 58-й минуте.

    «Локомотив» потерпел третье поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» — «Локомотив» — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Миловзоров — 6, 1:53 — 1:0. Карон — 3 (Комаров), 5:03 — 2:0. Козун — 10 (Кудрявцев), 8:42 — 2:1. Первушин — 4 (Демидов), 30:08 — 3:1. Крунвалль — 3 (Коротков), 48:50 — 3:2. Романцев — 10 (мен.), 57:03 — 4:2Вратари: Красиков — Салак (Коновалов, 5:03, 58:22)Штраф: 10 — 6Броски: 16 (6+7+3) — 56 (14+18+24)Судьи: Морозов, Рогачев
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