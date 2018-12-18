«Сибирь» разобралась с «Локомотивом»

в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграласо счетом 4:2.

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Счет во встрече был открыт на второй минуте, точным броском отметился новичок «Сибири» Егор Миловзоров. До конца первого периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Джордан Карон и Павел Кудрявцев.

Во втором периоде хозяева упрочили преимущество усилиями Владимира Первушина. На 49-й минуте защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль сократил отставание. Окончательный счет установил Данил Романцев на 58-й минуте.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд.