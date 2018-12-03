Дубль Брюле помог «Сибири» обыграть «Адмирал»

Новосибирскаядома одержала победу надиз Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

У победителей голы на счету Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле, оформившего дубль. В составе гостей единственной шайбой отметился форвард Александр Стрельцов.

«Сибирь» набрала 25 очков и расположилась на 11 месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 20 баллами замыкает турнирную таблицу в этой конференции.

Следующую встречу «Адмирал» проведет против «Барыса» 8 декабря. «Сибирь» 5 декабря встретится с магнитогорским «Металлургом».