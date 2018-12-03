Дубль Брюле помог «Сибири» обыграть «Адмирал»

Фрагмент матча
ХК «Сибирь»
У победителей голы на счету Владимира Пешехонова и Жильбера Брюле, оформившего дубль. В составе гостей единственной шайбой отметился форвард Александр Стрельцов.
«Сибирь» набрала 25 очков и расположилась на 11 месте в Восточной конференции. «Адмирал» с 20 баллами замыкает турнирную таблицу в этой конференции.
Следующую встречу «Адмирал» проведет против «Барыса» 8 декабря. «Сибирь» 5 декабря встретится с магнитогорским «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1
Голы: А. Стрельцов — 3 (бол., Угольников, В. Стрельцов), 4:14 — 0:1. Пешехонов — 3 (Логинов), 11:43 — 1:1. Брюле — 3 (Логинов, Алексеев), 17:26 — 2:1. Брюле — 4 (бол., Логинов, Пелтола), 26:57 — 3:1Вратари: Красиков — Серебряков (Красоткин, 26:57)Штрафы: 10-14Броски: 27 (13+8+6) — 27 (9+9+9)