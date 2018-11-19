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    «Торпедо» дома проиграло «Авангарду»

    КХЛ Авангард Торпедо
    «Торпедо» на своем льду проиграло «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4 (1:1, 0:0, 1:3).

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    В составе победителей шайбы на свой счет записали Никита Пивцакин, Сергей Широков, Андрей Стась и Кирилл Петров.

    У хозяев отличились Михаил Смолин и Михаил Орлов.

    Омский клуб взял реванш у команды Дэвида Немировски за недавнее поражение в Балашихе со счетом 1:3.

    После этого матча нижегородская команда находится на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков. «Авангард» с 44 очками расположился на второй строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
    Голы: Пивцакин — 2 (бол., Столберг, Деарне), 7:11 — 0:1. Смолин — 1 (Паршин, Семин), 19:50 — 1:1. Широков — 14, 41:08 — 1:2. Стась — 2 (Медведев), 47:00 — 1:3. Орлов — 2 (Ильин), 53:10 — 2:3. Петров — 5 (п.в., Деарне), 59:50 — 2:4Вратари: Галимов (59:04 — 59:50) — БобковШтрафы: 10-6Броски: 21 (12+3+6) — 46 (17+16+13)
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