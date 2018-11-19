«Торпедо» дома проиграло «Авангарду»

на своем льду проигралов матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:4 (1:1, 0:0, 1:3).

В составе победителей шайбы на свой счет записали Никита Пивцакин, Сергей Широков, Андрей Стась и Кирилл Петров.

У хозяев отличились Михаил Смолин и Михаил Орлов.

Омский клуб взял реванш у команды Дэвида Немировски за недавнее поражение в Балашихе со счетом 1:3.

После этого матча нижегородская команда находится на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков. «Авангард» с 44 очками расположился на второй строчке.