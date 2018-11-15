КХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»

«Ак Барс» — ЦСКА — 0:5
Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд.
Счет был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил еще трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.
«Нефтехимик» — «Слован» — 2:3
Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд.
Счет был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил еще дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяева смогли ответить только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но не сумел сравнять счет.
«Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ
Нижегородский клуб потерпел третье подряд поражение.
На 12-й минуте латвийская команда вышла вперед благодаря заброшенной шайбе Артема Аляева. Во втором периоде подопечные Дэвида Немировски сравняли счёт: на голы Мэтью Боди и Энди Миле «Динамо» ответило только точным броском Матиаса Мюттюнена. В третьей 20-минутке шайб заброшено не было, а в овертайме гости сумели добиться успеха — решающий гол записал в свой актив Увис Балинскис.