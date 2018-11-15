ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»

    Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ

    КХЛ Ак Барс Динамо Рига Нефтехимик Слован Торпедо ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Мо СалахНовая схема «Ливерпуля» и Салах в роли «девятки»: за и против Михаил ГригоренкоКХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо» Владимир ТарасенкоНХЛ. Ассист Орлова, травма Тарасенко, 20 сейвов Варламова
  • 23:42
    • Германия громит Россию после первого тайма
  • 19:45
    • ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России
  • 19:11
    • Тим одолел Нисикори на Итоговом турнире АТР
  • 18:20
    • В АПЛ начнут использовать VAR со следующего сезона
  • 18:06
    • Василевский выбыл на длительный срок
  • 16:52
    • РПЛ может отказаться от матчей по понедельникам
  • 15:53
    • Аджоев назвал поставленную перед Черевченко задачу
    Все новости спорта
    Михаил Григоренко
    Михаил Григоренко
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ак Барс» — ЦСКА — 0:5

    Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд.

    Счет был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил еще трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» — ЦСКА — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
    Голы: Григоренко — 8 (Вей, Робинсон), 7:49 — 0:1. Слепышев — 6 (бол., Робинсон, Окулов), 24:16 — 0:2. Григоренко — 9, 32:38 — 0:3. Телегин — 3 (мен., Марченко, Светлаков), 35:33 — 0:4. Окулов — 9 (Науменков), 58:49 — 0:5Вратари: Гарипов — СорокинШтраф: 8 — 10Броски: 24 (4+10+10) — 28 (9+10+9)

    «Нефтехимик» — «Слован» — 2:3

    Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд.

    Счет был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил еще дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяева смогли ответить только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но не сумел сравнять счет.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Слован» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
    Голы: Еглич — 1 (Чипчура, Лунтер), 21:48 — 0:1. Ржепик — 10 (бол., Тэйфф, Желина), 32:45 — 0:2. Руохомаа — 4 (бол., Пуустинен), 38:06 — 1:2. Тэйфф — 6 (Ржепик, Червены), 39:35 — 1:3. Полашек — 5 (бол., Руохомаа), 56:55 — 2:3Вратари: Макаров (57:50 — 59:49) — ШтепанекШтраф: 17 — 17Броски: 36 (11+10+15) — 33 (16+12+5)

    «Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ

    Нижегородский клуб потерпел третье подряд поражение.

    На 12-й минуте латвийская команда вышла вперед благодаря заброшенной шайбе Артема Аляева. Во втором периоде подопечные Дэвида Немировски сравняли счёт: на голы Мэтью Боди и Энди Миле «Динамо» ответило только точным броском Матиаса Мюттюнена. В третьей 20-минутке шайб заброшено не было, а в овертайме гости сумели добиться успеха — решающий гол записал в свой актив Увис Балинскис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Аляев — 1 (Виделль), 11:28 — 0:1. Мюттюнен — 8 (Джериньш, Аляев), 30:47 — 0:2. Боди — 2 (Ильин), 31:43 — 1:2. Миле — 7 (Паршин), 32:36 — 2:2. Балинскис — 1 (Редлихс), 61:48 — 2:3Вратари: Галимов — ГудлевскисШтраф: 8 — 4Броски: 32 (6+14+11+1) — 32 (10+13+7+2)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Динамо Москва»
  • 2.05
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Ненасытный Мбаппе, махинации «Сити» и российские инсайды
    • 19:41 09/11/2018     «Спартак» — «Рейнджерс»
  • Дворовый футбол и сумасшедшие эмоции на «Открытие Арене»
    • 02:10 09/11/2018     Неймар
  • Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»
    • 19:22 10/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Тоже интересно
    Сборная России Футбол Германия — Россия и еще семь матчей, которые нельзя пропуститьОбзор товарищеских и отборочных матчей предстоящей недели Вчера в 22:190
  • 18:52
    • Агент: Диагноз Василевскому пока не поставлен
  • 18:36
    • Рианчо: С удовольствием бы еще поработал в России
  • 13:14
    • Директор «Витесса»: Березуцкие войдут в тренерский штаб
    Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян Футбол Мошенники из МанчестераАнглийский гранд опять в центре скандала из-за нарушений финансового фэйр-плей Вчера в 16:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгийцы вновь не заметят исландцев
  • 3.11
    •
  • 22:57
    • «Интеру» интересен защитник «Тоттенхэма»
  • 22:16
    • Польша с Крыховяком уступила Чехии в товарищеском матче
  • 22:09
    • Хорватия — Испания: Иско и Модрич выйдут на поле с первых минут
    Сантьяго Солари стал полноценным наставником мадридской команды Футбол Солари — на своем месте у руля МадридаРеакция прессы на назначение Солари наставником «Реала» Вчера в 00:560
  • 12:05
    • Кирьяков: Немцам хочется порадовать своих болельщиков
  • 22:03
    • Германия — Россия: Ари и Нойштедтер — в старте
  • 21:02
    • Хэмилтон: в Индии могли бы потратить деньги на школы и дома, а не на Ф-1
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие