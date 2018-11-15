КХЛ. ЦСКА разгромил «Ак Барс», победы «Слована» и рижского «Динамо»

«Ак Барс» — ЦСКА — 0:5

Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд.

Счет был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил еще трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» — ЦСКА — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1) Голы: Григоренко — 8 (Вей, Робинсон), 7:49 — 0:1. Слепышев — 6 (бол., Робинсон, Окулов), 24:16 — 0:2. Григоренко — 9, 32:38 — 0:3. Телегин — 3 (мен., Марченко, Светлаков), 35:33 — 0:4. Окулов — 9 (Науменков), 58:49 — 0:5Вратари: Гарипов — СорокинШтраф: 8 — 10Броски: 24 (4+10+10) — 28 (9+10+9)

«Нефтехимик» — «Слован» — 2:3

Команда Андрея Назарова проиграла третий матч подряд.

Счет был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился нападающий словацкого клуба Жига Еглич. До конца второго периода «Слован» забил еще дважды усилиями Михала Ржепика и Джеффа Таффе, хозяева смогли ответить только заброшенной шайбой Микаэля Руохомаа. В концовке встречи «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Адама Полашека, но не сумел сравнять счет.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» — «Слован» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Голы: Еглич — 1 (Чипчура, Лунтер), 21:48 — 0:1. Ржепик — 10 (бол., Тэйфф, Желина), 32:45 — 0:2. Руохомаа — 4 (бол., Пуустинен), 38:06 — 1:2. Тэйфф — 6 (Ржепик, Червены), 39:35 — 1:3. Полашек — 5 (бол., Руохомаа), 56:55 — 2:3Вратари: Макаров (57:50 — 59:49) — ШтепанекШтраф: 17 — 17Броски: 36 (11+10+15) — 33 (16+12+5)

«Торпедо» — «Динамо» (Рига) — 2:3 ОТ

Нижегородский клуб потерпел третье подряд поражение.

На 12-й минуте латвийская команда вышла вперед благодаря заброшенной шайбе Артема Аляева. Во втором периоде подопечные Дэвида Немировски сравняли счёт: на голы Мэтью Боди и Энди Миле «Динамо» ответило только точным броском Матиаса Мюттюнена. В третьей 20-минутке шайб заброшено не было, а в овертайме гости сумели добиться успеха — решающий гол записал в свой актив Увис Балинскис.