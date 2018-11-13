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    НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и Радулова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября

    НХЛ Каролина Харрикейнз Чикаго Блэкхоукс Ванкувер Кэнакс Нью-Йорк Рейнджерс Даллас Старз Коламбус Блю Джекетс Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер»
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    Во вторник, 13 ноября, прошли четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.
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    «Каролина» — «Чикаго» 3:2 ОТ

    «Каролина» одержала волевую победу в овертайме над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей отличились Теуво Терявяйнен, Майкл Ферланд и Себастьян Ахо. Два очка за результативные пасы набрал российский форвард Андрей Свечников. У «Чикаго» забивали Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт.

    «Каролина» набрала 19 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Чикаго» 16 очков и 12-е место на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Чикаго» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Тэйвз — 9 (Йокихарью, Кейн), 9:07 — 0:1. Дебринкэт — 9 (Кахун, Кемпф), 30:49 — 0:2. Терявяйнен — 4 (бол., Ахо), 34:07 — 1:2. Ферланд — 9 (бол., Свечников), 35:13 — 2:2. Ахо — 5 (Фольк, Свечников), 61:16 — 3:2Вратари: Дарлинг — УордШтрафы: 2-6Броски: 40 (11+18+8+3) — 35 (12+16+7+0)

    «Каролина» — «Чикаго» 3:2 ОТ

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1

    Единственный гол у гостей в активе российского нападающего Николая Голдобина, для которого эта шайба стала второй в нынешнем сезоне.

    Российский нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 19 минут 56 секунд, голкипер Александр Георгиев провел весь матч в запасе.

    «Рейнджерс» с 20 очками на седьмом месте в Восточной конференции. У «Ванкувера» 22 очка и третье место на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Голдобин — 2 (Мотт, Хаттон), 23:16 — 0:1. Хитил — 1 (бол., Крайдер, Пионк), 32:42 — 1:1. Хауден — 4 (Веси, Фаст), 51:19 — 2:1Вратари: Лундквист — Маркстрем (57:41)Штрафы: 13-17Броски: 27 (8+10+9) — 26 (8+7+11)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:1

    «Даллас» — «Коламбус» 1:2

    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» одержал выездную победу над «Далласом» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    За «Даллас» шайбу забросил Александр Радулов. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, его коллега из «Далласа» Антон Худобин сделал 26 сейвов при 28 бросках.

    Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провел на льду 19 минут 21 секунду. Форвард «Старз» Валерий Ничушкин отыграл 14 минут 25 секунд.

    «Коламбус» набрал 22 очка и занимает четвертое место на Востоке. У «Далласа» 20 очков и седьмое место на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Коламбус» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Аткинсон — 8 (бол., Джонс), 21:29 — 0:1. Радулов — 6 (Хейсканен, Бенн), 38:20 — 1:1. Дюбуа — 8 (Аткинсон, Мюррей), 50:21 — 1:2Вратари: Худобин (58:20) — БобровскийШтрафы: 13-15Броски: 27 (9+8+10) — 28 (10+10+8)

    «Даллас» — «Коламбус» 1:2

    «Анахайм» — «Нэшвилл» 2:1 Б

    «Анахайм» одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии послематчевых буллитов.

    В серии буллитов победу «уткам» принес Рикард Ракелль. Главным героем матча можно назвать американского вратаря «Анахайма». Джон Гибсон отразил 34 броска по воротам, в том числе 10 в овертайме.

    «Анахайм» с 19 очками расположился на 9 позиции на Западе, «Нэшвилл» имеет 27 баллов и возглавляет эту конференцию.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Нэшвилл» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Гецлаф — 4 (Ракелль, Линдхольм), 39:30 — 1:0. Фиала — 2 (Террис, Смит), 43:07 — 1:1Победный буллит: РакелльВратари: Гибсон — РиннеШтрафы: 19-9Броски: 30 (10+9+7+4) — 35 (10+5+10+10)

    «Анахайм» — «Нэшвилл» 2:1 Б
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