ЦСКА разгромил «Йокерит», одержал пятую победу подряд

Московскийодержал домашнюю победу над финским(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи голами отметились Александр Попов (4-я минута), Максим Шалунов (12), Антон Слепышев (37), Сергей Андронов (44) и Михаил Пашнин (47).

ЦСКА одержал пятую победу кряду и с 40 очками вернулся в лидеры Западной конференции, а «Йокерит» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 35 очков.

В следующем матче армейцы 5 ноября примут СКА, а команда из Хельсинки на следующий день на выезде сыграет с «Северсталью».