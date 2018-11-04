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    ЦСКА разгромил «Йокерит», одержал пятую победу подряд

    КХЛ ЦСКА Йокерит
    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над финским «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    В составе победителей встречи голами отметились Александр Попов (4-я минута), Максим Шалунов (12), Антон Слепышев (37), Сергей Андронов (44) и Михаил Пашнин (47).

    ЦСКА одержал пятую победу кряду и с 40 очками вернулся в лидеры Западной конференции, а «Йокерит» в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе 35 очков.

    В следующем матче армейцы 5 ноября примут СКА, а команда из Хельсинки на следующий день на выезде сыграет с «Северсталью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Попов — 2, 4:59 — 1:0. Шалунов — 8 (Попов, Окулов), 12:39 — 2:0. Слепышев — 5 (Телегин), 37:53 — 3:0. Андронов — 6 (Калинин), 44:43 — 4:0. Пашнин — 1 (Андронов), 47:26 — 5:0Вратари: Сорокин — ЗапольскиБроски: 36 (16+11+9) — 15 (4+8+3)Штраф: 4 — 8
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