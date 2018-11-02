«Магнитка» на своем льду обыграла «Йокерит»

Магнитогорский «Металлург»
ХК «Металлург» Мг
За победителей отличились Николай Кулемин (17-я минута), Деннис Расмуссен (34) и Виктор Антипин (44).
За гостей шайбы забросили Алекс Грант (4) и Сами Леписте (54).
«Металлург» одержал третью победу кряду и с 33 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.
В следующем матче «Магнитка» 4 ноября примет «Амур», а команда из столицы Финляндии в этот же день на выезде сыграет с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Грант — 5 (Й.Б. Йенсен, Маннинен), 4:54 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Шор, Булирж), 17:58 — 1:1. Расмуссен — 5 (Булирж), 34:05 — 2:1. Антипин — 5 (бол., Эллисон), 44:51 — 3:1. Леписто — 3 (бол., О`Нилл), 54:12 — 3:2Вратари: Кошечкин — Запольски (Калныньш, 54:12, Запольски, 57:45, 57:58)Броски: 33 (11+14+8) — 35 (12+10+13)Штраф: 6 — 30