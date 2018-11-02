«Магнитка» на своем льду обыграла «Йокерит»

Магнитогорскийобыграл финский(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Николай Кулемин (17-я минута), Деннис Расмуссен (34) и Виктор Антипин (44).

За гостей шайбы забросили Алекс Грант (4) и Сами Леписте (54).

«Металлург» одержал третью победу кряду и с 33 очками поднялся на четвертое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем матче «Магнитка» 4 ноября примет «Амур», а команда из столицы Финляндии в этот же день на выезде сыграет с ЦСКА.