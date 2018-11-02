Мамину не хватает стабильности, заявил главный тренер «Флориды»

Главный тренер «Флориды»поделился мнением о нападающем, включенном в состав на второй матч регулярного чемпионата НХЛ противв Хельсинки в рамках NHL Global Series.

Максим Мамин twitter.com/ThunderbirdsAHL 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Он все-таки молодой парень. Он проделал длинный путь за прошлый сезон, но по-прежнему привыкает к НХЛ, учится тому, что такое — быть профессионалом.

Я постоянно говорю нашим молодым ребятам: делайте в каждом матче что-то такое, чтобы мне было сложнее принимать решения.

Но всем им не хватает стабильности. Не только Мамину — у нас таких много. Именно поэтому мы и оставляли в запасе и Мамина, и Мальгина, и других ребят», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0