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    Мамину не хватает стабильности, заявил главный тренер «Флориды»

    Флорида Пантерз НХЛ
    Главный тренер «Флориды» Боб Бугнер поделился мнением о нападающем Максиме Мамине, включенном в состав на второй матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

    Максим Мамин
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    «Он все-таки молодой парень. Он проделал длинный путь за прошлый сезон, но по-прежнему привыкает к НХЛ, учится тому, что такое — быть профессионалом.

    Я постоянно говорю нашим молодым ребятам: делайте в каждом матче что-то такое, чтобы мне было сложнее принимать решения.

    Но всем им не хватает стабильности. Не только Мамину — у нас таких много. Именно поэтому мы и оставляли в запасе и Мамина, и Мальгина, и других ребят», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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