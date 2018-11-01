«Авангард» взял верх над «Адмиралом»

«Авангард»
КХЛ
В составе победителей отличились Давид Деарне, Сергей Широков, Семён Кошелев и Ансель Галимов.
У «Адмирала» точными бросками отметились Войтех Полак, Сергей Коньков и Александр Угольников.
Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.
Омичи набрали 36 очков и идут вторыми в турнирной таблице «Востока», уступая «Автомобилисту» (46) очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Голы: Деарне — 3 (Емелин, Широков), 3:47 — 1:0. Широков — 12 (Деарне), 16:04 — 2:0. Полак — 2 (Зайцев), 33:32 — 2:1. Кошелев — 1 (Чудинов, Мартынов), 36:50 — 3:1. Коньков — 6 (Кубат, Бутузов), 37:43 — 3:2. Галимов — 4 (Мартынов), 42:31 — 4:2. Угольников — 5 (бол., Глазачев, Мерескин), 54:45 — 4:3Вратари: Бобков — СеребряковБроски: 29 (7+12+10) — 25 (7+9+9)Штраф: 6 — 6