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    ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»

    КХЛ ЦСКА Сочи
    ЦСКА переиграл ХК «Сочи» в гостях в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

    Константин Окулов
    Константин Окулов
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    Гости открыли счет на 23-й минуте, шайбу забросил Константин Окулов. Сочинцы в третьем периоде смогли уйти от поражения благодаря точному броску Шона Коллинза. В овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу, а в серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи».

    В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.

    ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в Западной конференции. У «Сочи» 21 очко и пятая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Окулов — 5 (Робинсон), 23:43 — 0:1. Коллинс — 4 (Йокипакка), 42:06 — 1:1Нереализованный буллит: Капризов (ЦСКА), 64:59 (Вратарь)Победный буллит: СлепцовВратари: Шикин — СорокинШтраф: 9 — 13Броски: 20 (5+8+5+2) — 33 (11+9+9+4)
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