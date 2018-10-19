ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»

переигралв гостях в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет на 23-й минуте, шайбу забросил Константин Окулов. Сочинцы в третьем периоде смогли уйти от поражения благодаря точному броску Шона Коллинза. В овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу, а в серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи».

В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в Западной конференции. У «Сочи» 21 очко и пятая позиция.