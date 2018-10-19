ЦСКА по буллитам обыграл «Сочи»

Константин Окулов
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Гости открыли счет на 23-й минуте, шайбу забросил Константин Окулов. Сочинцы в третьем периоде смогли уйти от поражения благодаря точному броску Шона Коллинза. В овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу, а в серии буллитов ЦСКА реализовал три попытки против одного броска «Сочи».
В составе ЦСКА точные броски нанесли Окулов, Линден Вей и Антон Слепышев. У «Сочи» единственную шайбу в серии буллитов забросил Шон Коллинз.
ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в Западной конференции. У «Сочи» 21 очко и пятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — ЦСКА — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Окулов — 5 (Робинсон), 23:43 — 0:1. Коллинс — 4 (Йокипакка), 42:06 — 1:1Нереализованный буллит: Капризов (ЦСКА), 64:59 (Вратарь)Победный буллит: СлепцовВратари: Шикин — СорокинШтраф: 9 — 13Броски: 20 (5+8+5+2) — 33 (11+9+9+4)