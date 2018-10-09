КХЛ. «Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард», «Сибирь» снова проиграла

«Адмирал» — «Куньлунь» 2:3
Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова восстановили равновесие в счете благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова.
Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.
«Амур» — «Трактор» 3:1
«Амур» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Глеб Корягин, Виталий Атюшов и Данил Файзуллин. У гостей гол в активе Марселя Шолохова.
«Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятая позиция.
«Сибирь» — «Слован» 1:2 ОТ
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).
В составе хозяев единственную шайбу забросил Максим Казаков. У победителей отличились Чад Ро и Эрик Желина.
После 16 игр «Слован» (10 очков) занимает последнее, 12 место, в Западной конференции. «Сибирь» (5 баллов) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.
11 октября «Слован» приедет в гости к «Авангарду», а «Сибирь» 12 числа сыграет с «Автомобилистом».
«Барыс» — «Динамо» 3:1
Астанинский «Барыс» на домашнем льду оказался сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
У победителей встречи голами отметились Никита Михайлис, Даррен Диц и Роман Старченко, а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль.
«Барыс» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 13 очков.
«Барыс» 14 октября сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Динамо» 12 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».
«Салават Юлаев» — «Авангард» 3:2
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).
В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кугрышев, еще одну шайбу забросил Вячеслав Солодухин. У гостей голами отметились Дэвид Деарне и Максим Чудинов.
После 15 игр подопечные Николая Цулыгина занимают пятое место в Восточной конференции, у команды Боба Хартли после 16 матчей второе место.
11 октября уфимцы дома примут «Трактор», а «ястребы» в этот же день в Балашихе встретятся со «Слованом».