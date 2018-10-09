КХЛ. «Салават Юлаев» в упорной борьбе одолел «Авангард», «Сибирь» снова проиграла

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Во вторник, 9 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут шесть матчей.

«Адмирал» — «Куньлунь» 2:3

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

К 34-й минуте китайская команда обеспечила себе преимущество в две шайбы: точные броски сумели записать в свой актив Грег Сквайрз и Марк-Андре Граньяни. Подопечные Сергея Светлова восстановили равновесие в счете благодаря заброшенным шайбам Константина Глазачева и Сергея Конькова.

Решающий гол на 59-й минуте забил форвард «Куньлуня» Брэндон Ип.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Сквайрз — 2 (Лунд, Лаюнен), 7:27 — 0:1. Граньяни — 2 (Сквайрз, Николлс), 34:02 — 0:2. Глазачев — 3 (Мерескин, Дьяков), 36:15 — 1:2. Коньков — 4 (Черников), 42:30 — 2:2. Йип — 3 (бол., Сан-Пьер, Бек), 58:38 — 2:3Вратари: Красоткин — ЛазушинШтраф: 10 — 18Броски: 29 (5+12+12) — 24 (6+14+4)

«Амур» — «Трактор» 3:1

«Амур» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Глеб Корягин, Виталий Атюшов и Данил Файзуллин. У гостей гол в активе Марселя Шолохова.

«Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Шолохов — 1, 2:21 — 0:1. Корягин — 1 (Горшков, Вл. Ушенин), 8:17 — 1:1. Атюшов — 1 (Дедунов, Коларж), 30:10 — 2:1. Файзуллин — 1 (Пьянов), 57:23 — 3:1Вратари: Аликин — Судницин (59:27)Штраф: 4 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 24 (5+7+12)

«Сибирь» — «Слован» 1:2 ОТ

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

В составе хозяев единственную шайбу забросил Максим Казаков. У победителей отличились Чад Ро и Эрик Желина.

После 16 игр «Слован» (10 очков) занимает последнее, 12 место, в Западной конференции. «Сибирь» (5 баллов) располагается на 13-м месте в Восточной конференции.

11 октября «Слован» приедет в гости к «Авангарду», а «Сибирь» 12 числа сыграет с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Слован» (Братислава) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) Голы: Ро — 2 (Баранов, Шварни), 12:30 — 0:1. Казаков — 1, 55:47 — 1:1. Желина — 2 (бол., Тэйфф), 64:32 — 1:2Вратари: Красиков — ЧильякШтрафы: 12-8Броски: 25 (8+7+7+3) — 41 (13+11+14+3)

«Барыс» — «Динамо» 3:1

Астанинский «Барыс» на домашнем льду оказался сильнее рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

У победителей встречи голами отметились Никита Михайлис, Даррен Диц и Роман Старченко, а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль.

«Барыс» с 20-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на восьмой строчке на Западе, имея в активе 13 очков.

«Барыс» 14 октября сыграет в Балашихе с омским «Авангардом», «Динамо» 12 октября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Михайлис — 4 (Климонтов, Валк), 1:59 — 1:0. Дитц — 5 (Маклюков), 39:19 — 2:0. Старченко — 8 (Даллмэн, Блэкер), 52:07 — 3:0. Виделль — 11, 56:45 — 3:1Вратари: Карлссон — Гудлевскис (57:06 — 57:16, 57:32)Штрафы: 10-6Броски: 28 (10+10+8) — 29 (7+5+17)

«Салават Юлаев» — «Авангард» 3:2

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (3:0, 0:2, 0:0).

В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кугрышев, еще одну шайбу забросил Вячеслав Солодухин. У гостей голами отметились Дэвид Деарне и Максим Чудинов.

После 15 игр подопечные Николая Цулыгина занимают пятое место в Восточной конференции, у команды Боба Хартли после 16 матчей второе место.

11 октября уфимцы дома примут «Трактор», а «ястребы» в этот же день в Балашихе встретятся со «Слованом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0) Голы: Кугрышев — 7 (Майоров), 11:45 — 1:0. Кугрышев — 8 (Майоров), 14:45 — 2:0. Солодухин — 4 (Жарков, Кадейкин), 15:38 — 3:0. Деарне — 1 (Мартынов, Тальбо), 26:16 — 3:1. Чудинов — 4 (бол., Деарне, Семенов), 37:10 — 3:2Вратари: Метсола — Бобков (Мурыгин, 15:38, 57:58)Штрафы: 8-2Броски: 11 (5+0+6) — 64 (15+28+21)

«Нефтехимик» — «Спартак»