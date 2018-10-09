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    «Амур» разобрался с «Трактором»

    КХЛ Амур Трактор
    «Амур» одержал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

    Виталий Атюшов
    Виталий Атюшов
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    В составе победителей отличились Глеб Корягин, Виталий Атюшов и Данил Файзуллин. У гостей гол в активе Марселя Шолохова.

    «Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Шолохов — 1, 2:21 — 0:1. Корягин — 1 (Горшков, Вл. Ушенин), 8:17 — 1:1. Атюшов — 1 (Дедунов, Коларж), 30:10 — 2:1. Файзуллин — 1 (Пьянов), 57:23 — 3:1Вратари: Аликин — Судницин (59:27)Штраф: 4 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 24 (5+7+12)
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