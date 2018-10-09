«Амур» разобрался с «Трактором»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

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В составе победителей отличились Глеб Корягин, Виталий Атюшов и Данил Файзуллин. У гостей гол в активе Марселя Шолохова.

«Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятая позиция.