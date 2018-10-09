«Амур» разобрался с «Трактором»

Виталий Атюшов
ХК «Амур»
В составе победителей отличились Глеб Корягин, Виталий Атюшов и Данил Файзуллин. У гостей гол в активе Марселя Шолохова.
«Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Трактора» 13 очков и девятая позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Шолохов — 1, 2:21 — 0:1. Корягин — 1 (Горшков, Вл. Ушенин), 8:17 — 1:1. Атюшов — 1 (Дедунов, Коларж), 30:10 — 2:1. Файзуллин — 1 (Пьянов), 57:23 — 3:1Вратари: Аликин — Судницин (59:27)Штраф: 4 — 4Броски: 22 (8+8+6) — 24 (5+7+12)