Дубль и буллит Аалтонена помогли «Витязю» одолеть «Сочи»

на домашней площадке уступил подмосковномув матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).

В составе хозяев шайбы на свое имя записали Эрик О’Делл и Йоанн Овитю. У команды из Подольска дублем отличился Миро Аалтонен.

По буллитам победу в матче завоевал «Витязь». Победный гол на свой счет записал Миро Аалтонен.

«Витязь» набрал 15 очков и идет 15 на Западе. У «Сочи» 16 очков и пятое место.

Следующий матч «Сочи» проведет 11 октября на выезде с «Торпедо», а «Витязь» 10 октября отправится к «Йокериту».