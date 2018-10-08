Дубль и буллит Аалтонена помогли «Витязю» одолеть «Сочи»

Фрагмент матча
ХК «Витязь»
В составе хозяев шайбы на свое имя записали Эрик О’Делл и Йоанн Овитю. У команды из Подольска дублем отличился Миро Аалтонен.
По буллитам победу в матче завоевал «Витязь». Победный гол на свой счет записал Миро Аалтонен.
«Витязь» набрал 15 очков и идет 15 на Западе. У «Сочи» 16 очков и пятое место.
Следующий матч «Сочи» проведет 11 октября на выезде с «Торпедо», а «Витязь» 10 октября отправится к «Йокериту».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Аалтонен — 5 (Семин, Стасенко), 17:26 — 0:1. О`Делл — 4 (бол., Росен, Капустин), 20:45 — 1:1. Аалтонен — 6 (Семин, Романов), 29:17 — 1:2. Овитю — 2 (Шмелев), 34:19 — 2:2Победный буллит: АалтоненВратари: Барулин — ОртиоШтрафы: 4-18Броски: 51 (18+15+14+4) — 20 (6+10+2+2)