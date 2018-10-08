«Айлендерс» крупно обыграли «Сан-Хосе»

одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с— 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

В составе победителей отличились Андерс Ли, Скотт Мэйфилд, Мэтт Мартин и Кэйси Чижикас.

«Островитяне» с четырьмя очками идут вторыми на Востоке. У «Сан-Хосе» два очка и 11-е место на Западе.

Сухой матч добавил на свой счет голкипер «Айлендерс» Робин Ленер.