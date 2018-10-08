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    «Айлендерс» крупно обыграли «Сан-Хосе»

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Сан-Хосе Шаркс
    «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

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    В составе победителей отличились Андерс Ли, Скотт Мэйфилд, Мэтт Мартин и Кэйси Чижикас.

    «Островитяне» с четырьмя очками идут вторыми на Востоке. У «Сан-Хосе» два очка и 11-е место на Западе.

    Сухой матч добавил на свой счет голкипер «Айлендерс» Робин Ленер.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Ли — 2 (бол., Бэйли, Барзал), 34:34 — 1:0. Мэйфилд — 1 (Сизикас), 45:16 — 2:0. Мартин — 1 (Филппула, Комаров), 53:02 — 3:0. Сизикас — 1 (мен., п.в., Бойчак), 59:04 — 4:0Вратари: Ленер — Джонс (55:25 — 59:04)Штрафы: 8-8Броски: 30 (13+12+5) — 35 (11+8+16)
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