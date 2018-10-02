В тренерском штабе московского «Динамо» произойдут изменения

В ближайшее время произойдут изменения в тренерском штабе московского сообщает «Чемпионат».

Главным тренером команды будет назначен Владимир Крикунов, а нынешний наставник «бело-голубых» Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» на протяжении четырех сезонов (2004-2008). В первый же сезон своей работы наставник привел «бело-голубых» к чемпионству. В финале суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3:0).

Под руководством специалиста «Динамо» провело 215 игр и одержало 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист». 0