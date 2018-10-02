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    В тренерском штабе московского «Динамо» произойдут изменения

    КХЛ Динамо Автомобилист Лада
    В ближайшее время произойдут изменения в тренерском штабе московского «Динамо», сообщает «Чемпионат».

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов
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    Главным тренером команды будет назначен Владимир Крикунов, а нынешний наставник «бело-голубых» Владимир Воробьев будет переведен на должность ассистента.

    Владимир Крикунов уже возглавлял московское «Динамо» на протяжении четырех сезонов (2004-2008). В первый же сезон своей работы наставник привел «бело-голубых» к чемпионству. В финале суперлиги «Динамо» взяло верх над «Ладой» (3:0).

    Под руководством специалиста «Динамо» провело 215 игр и одержало 114 побед. Последним местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист». 0

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