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    КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»

    Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 сентября

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    В субботу, 29 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей.
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    «Автомобилист» — «Динамо» Москва 1:0

    «Автомобилист» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

    Хозяева забросили единственную шайбу в третьем периоде, воспользовавшись удалением Вадима Шипачева. Автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

    Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.

    «Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей и укрепил лидерство в Восточной конференции (24 очка). «Динамо» идет десятым в Западной конференции (9 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Доус — 4 (бол., Вишневский), 43:13 — 1:0Вратари: Коварж — Бочаров (58:02)Штраф: 2 — 6Броски: 31 (9+14+8) — 23 (11+3+9)

    «Металлург» Мг — «Локомотив» 3:2

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

    По голу на свой счет в составе победителей записали Иван Верещагин, Роман Любимов и Сергей Мозякин. Павел Варфоломеев сделал две результативные передачи.

    У «железнодорожников» точные броски нанесли Якуб Накладал и Григорий Денисенко.

    «Магнитка» занимает пятое место в Восточной конференции (16 очков). «Локомотив» идет четвертым в Западной конференции (15 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Верещагин — 2 (бол., Варфоломеев, Расмуссен), 13:33 — 1:0. Накладал — 4 (бол., Крунвалль), 15:17 — 1:1. Любимов — 5 (Варфоломеев, Чибисов), 24:26 — 2:1. Мозякин — 6 (Бирюков), 35:29 — 3:1. Денисенко — 2 (Локтионов), 59:51 — 3:2Вратари: Кошечкин — Коновалов (58:47)Штраф: 8 — 10Броски: 23 (6+10+7) — 34 (12+10+12)

    «Трактор» — «Северсталь» 2:1

    «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

    Команда Германа Титова открыла счет на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес.

    Гости отыгрались спустя пять — в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко.

    «Трактор» снова вышел вперед за пять с половиной минут до сирены — Ник Бэйлен забросил решающую шайбу.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (9 очков). «Северсталь» расположилась на девятой строчке в Западной конференции (9 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Щехура — 4 (бол., Бергстрем), 7:28 — 1:0. Вовченко — 2 (бол., Корнеев), 12:22 — 1:1. Бэйлен — 1 (бол., Кравцов, Исаев), 54:32 — 2:1Вратари: Судницин — Фурх (59:00)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (9+10+9) — 30 (10+10+10)

    «Динамо» Рига — «Барыс»

    29 сентября, 17:00 мск

    «Слован» — «Сочи»

    29 сентября, 18:00 мск

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