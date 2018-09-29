КХЛ. 12-я подряд победа «Автомобилиста», «Магнитка» обыграла «Локо»

«Автомобилист» — «Динамо» Москва 1:0
«Автомобилист» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Хозяева забросили единственную шайбу в третьем периоде, воспользовавшись удалением Вадима Шипачева. Автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.
«Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей и укрепил лидерство в Восточной конференции (24 очка). «Динамо» идет десятым в Западной конференции (9 очков).
«Металлург» Мг — «Локомотив» 3:2
В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
По голу на свой счет в составе победителей записали Иван Верещагин, Роман Любимов и Сергей Мозякин. Павел Варфоломеев сделал две результативные передачи.
У «железнодорожников» точные броски нанесли Якуб Накладал и Григорий Денисенко.
«Магнитка» занимает пятое место в Восточной конференции (16 очков). «Локомотив» идет четвертым в Западной конференции (15 очков).
«Трактор» — «Северсталь» 2:1
«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Северсталь» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Команда Германа Титова открыла счет на 8-й минуте благодаря Полу Щехуре, который реализовал численный перевес.
Гости отыгрались спустя пять — в большинстве результативным броском отметился Даниил Вовченко.
«Трактор» снова вышел вперед за пять с половиной минут до сирены — Ник Бэйлен забросил решающую шайбу.
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает десятое место (9 очков). «Северсталь» расположилась на девятой строчке в Западной конференции (9 очков).
«Динамо» Рига — «Барыс»
29 сентября, 17:00 мск