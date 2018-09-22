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    КХЛ. СКА одолел «Локомотив», «Салават» разгромил «Барыс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 сентября

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    В субботу, 22 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ прошли пять матчей.
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    «Салават Юлаев» — «Барыс» 7:3

    Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную домашнюю победу над астанинским «Барысом» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе побелдителей заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кугрышев, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль.

    Форвард «Салавата» Линус Умарк набрал во встрече пять (1+4) баллов, шайба стала для шведского форварда 100-й в Континентальной хоккейной лиге.

    У подопечных Андрея Скабелки точные броски в актив записали Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)
    Голы: Кугрышев — 5 (Назаревич, Умарк), 0:49 — 1:0. Петерссон — 4 (бол., Дитц, Старченко), 15:25 — 1:1. Хартикайнен — 1 (бол., Кугрышев, Умарк), 18:09 — 2:1. Сергеев — 2 (Кадейкин, Жарков), 21:19 — 3:1. Хартикайнен — 2 (бол., Кугрышев, Умарк), 25:07 — 4:1. Ларсен — 2 (Хартикайнен, Ткачев), 27:52 — 5:1. Умарк — 3 (бол., Хартикайнен), 31:03 — 6:1. Кемппайнен — 5 (Кугрышев, Умарк), 35:34 — 7:1. Михайлис — 1, 46:52 — 7:2. Шевченко — 1 (бол.), 53:11 — 7:3Вратари: Метсола — Граховина (Кудрявцев, 21:19, Граховина, 40:00)Броски: 25 (8+13+4) — 31 (5+7+19)Штраф: 8 — 10

    «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» 4:2

    Омский «Авангард» обыграл «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    В составе победителей дубль оформил нападающий Кирилл Семенов, еще по шайбе на счету Евгения Медведва и Сергея Широкова.

    Голы «Куньлуня» на счету Томаша Мертла и Тэйлора Бека.

    «Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Медведев — 2 (Деарне, Покка), 9:41 — 1:0. Мертль — 1 (Тичар), 11:46 — 1:1. Семенов — 3 (Пережогин, Манукян), 38:43 — 2:1. Широков — 6 (Фрэнсон, Мартынов), 43:23 — 3:1. Бек — 2 (Лаюнен), 58:01 — 3:2. Семенов — 4 (п.в., Тальбо), 58:46 — 4:2Вратари: Бобков — Лазушин (57:28 — 58:01, 58:25 — 58:46)Броски: 27 (10+7+10) — 19 (4+8+7)Штраф: 2 — 4

    «Локомотив» — «СКА» 0:2

    Питерский СКА обыграл ярославский «Локомотив» (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова — сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов.

    СКА одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Прохоркин — 6 (Белов, Барабанов), 27:46 — 0:1. В. Тихонов — 4 (Кетов, Гавриков), 35:39 — 0:2Вратари: Коновалов — ШестеркинБроски: 26 (11+5+10) — 33 (10+16+7)Штраф: 8 — 4

    «Северсталь» — «Витязь» 2:1

    Череповецкая «Северсталь» обыграла «Витязь» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    В составе победителей шайбы на счету Максима Рыбина и Картера Эштона. Единственный гол гостей записал на свой счет Артём Швец-Роговой.

    «Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Рыбин — 1 (Трубачев, Кудако), 6:02 — 1:0. Эштон — 3 (Бойчак), 19:10 — 2:0. Швец-Роговой — 3, 23:42 — 2:1Вратари: Фурх — Ортио (59:00)Броски: 33 (14+9+10) — 33 (11+13+9)Штраф: 4 — 2

    «Динамо» М — «Динамо» Мн 5:2

    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло минских одноклубников со счётом 5:2.

    В составе победителей хет-трик оформил 39-летний форвард Максим Афиногенов, еще по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Петунин.

    У минского клуба точные броски на счету Олега Евенко и Сергея Костицына.

    После этой игры москвичи набрали семь очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с шестью баллами расположились на 12-м месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Афиногенов — 2, 12:46 — 1:0. Евенко — 1 (Хауден), 27:00 — 1:1. Афиногенов — 3 (бол., Шипачев, Койвисто), 31:28 — 2:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 35:48 — 3:1. Афиногенов — 4 (бол., Хиетанен, Койвисто), 44:42 — 4:1. С. Костицын — 1 (бол., Хауден), 52:14 — 4:2. Петунин — 1 (Закриссон), 55:20 — 5:2Вратари: Бочаров — ЭнротБроски: 31 (14+7+10) — 27 (10+9+8)Штраф: 6 — 10
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