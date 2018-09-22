КХЛ. СКА одолел «Локомотив», «Салават» разгромил «Барыс»

«Салават Юлаев» — «Барыс» 7:3
Уфимский «Салават Юлаев» одержал уверенную домашнюю победу над астанинским «Барысом» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе побелдителей заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Кугрышев, Артём Сергеев, Филип Ларсен, Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теэму Хартикайнен, оформивший дубль.
Форвард «Салавата» Линус Умарк набрал во встрече пять (1+4) баллов, шайба стала для шведского форварда 100-й в Континентальной хоккейной лиге.
У подопечных Андрея Скабелки точные броски в актив записали Андре Петерссон, Никита Михайлис и Дмитрий Шевченко.
«Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» 4:2
Омский «Авангард» обыграл «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей дубль оформил нападающий Кирилл Семенов, еще по шайбе на счету Евгения Медведва и Сергея Широкова.
Голы «Куньлуня» на счету Томаша Мертла и Тэйлора Бека.
«Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.
«Локомотив» — «СКА» 0:2
Питерский СКА обыграл ярославский «Локомотив» (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во втором игровом отрезке гости дважды огорчили голкипера «железнодорожников» Илью Коновалова — сначала отличился Николай Прохоркин, а затем преимущество питерцев укрепил Виктор Тихонов.
СКА одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в Западной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. У коллектива Дмитрия Квартальнова на два очка меньше.
«Северсталь» — «Витязь» 2:1
Череповецкая «Северсталь» обыграла «Витязь» (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В составе победителей шайбы на счету Максима Рыбина и Картера Эштона. Единственный гол гостей записал на свой счет Артём Швец-Роговой.
«Северсталь» набрала девять очков после 10 матчей, на счету команды Валерия Белова восемь очков после десяти игр.
«Динамо» М — «Динамо» Мн 5:2
Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло минских одноклубников со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик оформил 39-летний форвард Максим Афиногенов, еще по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий и Александр Петунин.
У минского клуба точные броски на счету Олега Евенко и Сергея Костицына.
После этой игры москвичи набрали семь очков и поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с шестью баллами расположились на 12-м месте.