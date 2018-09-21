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    «Торпедо» победило «Магнитку»

    КХЛ Торпедо Металлург Мг
    Нижегородское «Торпедо» на своем льду одолело магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

    Сергей Мозякин
    Сергей Мозякин
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    В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Денис Паршин и Данил Веряев (дубль). У магнитогорского клуба точные броски на счету Виктора Антипина и Денниса Расмуссена.

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал в этой встрече результативную передачу. Он стал первым хоккеистом, набравшим 800 очков в КХЛ.

    «Торпедо» провело девятый матч и набрало 12 очков, на счету подопечных Йозефа Яндача 10 очков по итогам девяти игр регулярного чемпионата.

    26 сентября нижегородцы дома примут «Адмирал», а «Магнитка» днем ранее примет «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
    Голы: Веряев — 1 (Ураков), 2:01 — 1:0. Антипин — 1 (бол., Мозякин, Эллисон), 9:01 — 1:1. Веряев — 2 (Жафяров), 26:53 — 2:1. Расмуссен — 3 (Антипин), 27:50 — 2:2. Паршин — 2 (Галузин), 28:15 — 3:2Вратари: Галимов — Загидулин (59:00)Штрафы: 4-10Броски: 35 (12+13+10) — 29 (8+4+17)
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