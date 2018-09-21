«Торпедо» победило «Магнитку»

Нижегородскоена своем льду одолело магнитогорскийв матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Денис Паршин и Данил Веряев (дубль). У магнитогорского клуба точные броски на счету Виктора Антипина и Денниса Расмуссена.

Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал в этой встрече результативную передачу. Он стал первым хоккеистом, набравшим 800 очков в КХЛ.

«Торпедо» провело девятый матч и набрало 12 очков, на счету подопечных Йозефа Яндача 10 очков по итогам девяти игр регулярного чемпионата.

26 сентября нижегородцы дома примут «Адмирал», а «Магнитка» днем ранее примет «Северсталь».