«Торпедо» победило «Магнитку»

Сергей Мозякин
ХК «Металлург»
В составе нижегородской команды заброшенными шайбами отличились Денис Паршин и Данил Веряев (дубль). У магнитогорского клуба точные броски на счету Виктора Антипина и Денниса Расмуссена.
Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал в этой встрече результативную передачу. Он стал первым хоккеистом, набравшим 800 очков в КХЛ.
«Торпедо» провело девятый матч и набрало 12 очков, на счету подопечных Йозефа Яндача 10 очков по итогам девяти игр регулярного чемпионата.
26 сентября нижегородцы дома примут «Адмирал», а «Магнитка» днем ранее примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы: Веряев — 1 (Ураков), 2:01 — 1:0. Антипин — 1 (бол., Мозякин, Эллисон), 9:01 — 1:1. Веряев — 2 (Жафяров), 26:53 — 2:1. Расмуссен — 3 (Антипин), 27:50 — 2:2. Паршин — 2 (Галузин), 28:15 — 3:2Вратари: Галимов — Загидулин (59:00)Штрафы: 4-10Броски: 35 (12+13+10) — 29 (8+4+17)