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    «Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»

    КХЛ Йокерит Автомобилист
    Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0 (0:0 0:0 3:0).

    Хоккеисты «Автомобилиста»
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    В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Илья Крикунов, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев.

    Для екатеринбургской команды эта победа стала девятой подряд на старте чемпионата. Финский клуб потерпел второе поражение.

    После этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 15 баллами занимает первое место на «Западе».

    В следующем матче «Ак Барс» 24 сентября на своем льду примет «Сибирь», а «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет против «Куньлуня».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Крикунов — 3 (бол., Секстон, Кучерявенко), 50:41 — 0:1. Да Коста — 5 (п.в.), 57:48 — 0:2. Голышев — 7 (п.в., Паре), 58:16 — 0:3Вратари: Запольски (57:36 — 57:48, 58:00 — 58:16) — КоваржШтрафы: 8-8Броски: 28 (13+8+7) — 20 (6+2+12)
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