«Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»

Екатеринбургскийв гостях обыгралв очередном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0 (0:0 0:0 3:0).

В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Илья Крикунов, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев.

Для екатеринбургской команды эта победа стала девятой подряд на старте чемпионата. Финский клуб потерпел второе поражение.

После этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 15 баллами занимает первое место на «Западе».

В следующем матче «Ак Барс» 24 сентября на своем льду примет «Сибирь», а «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет против «Куньлуня».