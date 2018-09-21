«Автомобилист» одержал девятую победу подряд, обыграв «Йокерит»

Хоккеисты «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
В составе екатеринбургской команды заброшенными шайбами отметились Илья Крикунов, Стефан Да Коста и Анатолий Голышев.
Для екатеринбургской команды эта победа стала девятой подряд на старте чемпионата. Финский клуб потерпел второе поражение.
После этой игры «Автомобилист» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 15 баллами занимает первое место на «Западе».
В следующем матче «Ак Барс» 24 сентября на своем льду примет «Сибирь», а «Нефтехимик» в тот же день дома сыграет против «Куньлуня».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Голы: Крикунов — 3 (бол., Секстон, Кучерявенко), 50:41 — 0:1. Да Коста — 5 (п.в.), 57:48 — 0:2. Голышев — 7 (п.в., Паре), 58:16 — 0:3Вратари: Запольски (57:36 — 57:48, 58:00 — 58:16) — КоваржШтрафы: 8-8Броски: 28 (13+8+7) — 20 (6+2+12)