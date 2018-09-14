«Адмирал» взял реванш у «Амура»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Первую шайбу на 2-й минуте первого периода забросил Александр Стрельцов. Окончательный счет установил Егор Антропов, поразивший пустые ворота за три минуты до финальной сирены.

Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 37 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль.

Это было второе дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый матч между командами также состоялся в Хабаровске 12 сентября и завершился победой хозяев со счетом 3:1.