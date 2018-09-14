«Адмирал» взял реванш у «Амура»

Фрагмент матча
ХК «Амур»
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
Первую шайбу на 2-й минуте первого периода забросил Александр Стрельцов. Окончательный счет установил Егор Антропов, поразивший пустые ворота за три минуты до финальной сирены.
Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 37 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль.
Это было второе дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый матч между командами также состоялся в Хабаровске 12 сентября и завершился победой хозяев со счетом 3:1.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: А. Стрельцов — 1 (Черников), 1:29 — 0:1. Антропов — 1 (мен., п.в.), 57:07 — 0:2Вратари: Аликин (57:00 — 57:07) — СеребряковШтраф: 4 — 4Броски: 37 (11+10+16) — 24 (8+10+6)