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    «Адмирал» взял реванш у «Амура»

    КХЛ Амур Адмирал
    «Амур» потерпел поражение от «Адмирала» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

    Первую шайбу на 2-й минуте первого периода забросил Александр Стрельцов. Окончательный счет установил Егор Антропов, поразивший пустые ворота за три минуты до финальной сирены.

    Голкипер гостей Никита Серебряков отразил 37 бросков и впервые в карьере отыграл на ноль.

    Это было второе дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Первый матч между командами также состоялся в Хабаровске 12 сентября и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: А. Стрельцов — 1 (Черников), 1:29 — 0:1. Антропов — 1 (мен., п.в.), 57:07 — 0:2Вратари: Аликин (57:00 — 57:07) — СеребряковШтраф: 4 — 4Броски: 37 (11+10+16) — 24 (8+10+6)
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