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    «Йокерит» одержал третью победу кряду

    КХЛ Йокерит Адмирал
    «Йокерит» на своей площадке обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

    Хоккеисты «Йокерита»
    Хоккеисты «Йокерита»
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    У победителей встречи голами отметились Мика Ниеми, Джефф Плэт, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен, а у гостей единственную шайбу забросил Кирилл Дьяков.

    Финны одержали третью победу в трех матчах нынешнего сезона, имеют шесть очков и возглавляет Западную конференцию. «Адмирал», с двумя баллами в активе, опустился на десятую строчку в Восточной.

    В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки 10 сентября на выезде сыграют с минским «Динамо», а «Адмирал» днем ранее в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
    Голы: 1:0 — Ниеми (Анттила) — 02:45 (5×5); 1:1 — Дьяков (Стрельцов, Стрельцов) — 04:42 (4×4); 2:1 — Плэтт (О’Нилл, Йоэнсуу) — 13:00 (5×5); 3:1 — Йенсен (Леписте) — 25:01 (5×4); 4:1 — Маннинен (Леписте) — 29:16 (5×4)
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