«Йокерит» одержал третью победу кряду

на своей площадке обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Мика Ниеми, Джефф Плэт, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен, а у гостей единственную шайбу забросил Кирилл Дьяков.

Финны одержали третью победу в трех матчах нынешнего сезона, имеют шесть очков и возглавляет Западную конференцию. «Адмирал», с двумя баллами в активе, опустился на десятую строчку в Восточной.

В следующем матче подопечные Лаури Марьямяки 10 сентября на выезде сыграют с минским «Динамо», а «Адмирал» днем ранее в Екатеринбурге встретится с «Автомобилистом».