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    Латвия разгромила Южную Корею на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Латвии
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная Латвии одержала разгромную победу над командой Южной Кореи (5:0) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, проходящего в Дании.

    Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль.

    Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.

    Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры с разницей 1-23. Латвия после трех игр идет на четвертой строчке в группе B с 5 баллами, Южная Корея — 8-я (0).

    ЧМ-2018. Группа В
    Южная Корея — Латвия — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Мейя — 1 (Рубинс), 11:46 — 0:1. Кениньш — 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 — 0:2. Роб. Букартс — 2 (Карсумс, Сотниекс), 28:22 — 0:3. Балцерс — 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 — 0:4. Роб. Букартс — 3 (бол., Аболс, Индрашис), 59:59 — 0:5.Вратари: Далтон — Мерзликинс.Броски: 16 (5+4+7) — 38 (11+18+9).Штраф: 18 — 4.
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