Латвия разгромила Южную Корею на ЧМ-2018

одержала разгромную победу над(5:0) в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, проходящего в Дании.

Заброшенными шайбами сумели отметиться Гинтс Мейя, Рональд Кениньш, Рудольф Балцерс и Роберт Букартс, оформивший дубль.

Сухой матч записал на свой счёт голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин.

Латвийская сборная выиграла два матча из трёх на турнире в Дании, Южная Корея проиграла все три игры с разницей 1-23. Латвия после трех игр идет на четвертой строчке в группе B с 5 баллами, Южная Корея — 8-я (0).