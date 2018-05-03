Вишневский перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил контракт с защитником сообщается на сайте екатеринбургской команды.

Минувший сезон 30-летний защитник провел в челябинском «Тракторе», за который сыграл 56 игр в регулярном чемпионате в которых набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+9» и 24 штрафных минутах. В плей-офф хоккеист принял участие в 16 матчах, где забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи, заработав «+3».

Вишневский вернулся в Россию из Северной Америки в 2011 году, после чего играл в КХЛ за такие клубы, как «Атлант», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Трактор». В лиге он провел 410 матчей и набрал 112 (43+69) очков.