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    Форвард «Питтсбурга» получил перелом челюсти в матче с «Вашингтоном»

    Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз НХЛ
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    Зак Астон-Риз
    На фото:Зак Астон-Риз
    Форвард «Питтсбурга» Зак Астон-Риз получил сотрясение мозга и перелом челюсти в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:4, 1-2 в серии), сообщается на официальном сайте НХЛ.

    Астон-Риз попал под силовой прием нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона в середине второго периода и на лед больше не выходил.

    После матча главный тренер «пингвинов» Майк Салливан сообщил, что 23-летнему форварду потребуется операция и тот, вероятно, пропустит остаток плей-офф.

    Астон-Риз в текущем сезоне дебютировал в НХЛ и провел в регулярном чемпионате 16 игр и набрал в них 6 (4+2). В плей-офф он провел 9 встреч, записав на свой счет один результативный пас.

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