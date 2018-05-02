Форвард «Питтсбурга» получил перелом челюсти в матче с «Вашингтоном»

Астон-Риз попал под силовой прием нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона в середине второго периода и на лед больше не выходил.
После матча главный тренер «пингвинов» Майк Салливан сообщил, что 23-летнему форварду потребуется операция и тот, вероятно, пропустит остаток плей-офф.
Астон-Риз в текущем сезоне дебютировал в НХЛ и провел в регулярном чемпионате 16 игр и набрал в них 6 (4+2). В плей-офф он провел 9 встреч, записав на свой счет один результативный пас.
Зак Астон-Риз выбыл на неопределенный срок