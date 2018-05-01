Белов определился с ассистентами в «Витязе»

вошли в тренерский штаб подмосковного «Витязя», сообщается на официальном сайте клуба.

Прокопьев будет ассистентом главного тренера Валерия Белова, Малков и Вехвилайнен станут тренерами вратарей.

Прокопьев в качестве тренера работал в подмосковном «Атланте», клубе МХЛ «Серебряные Львы» (Санкт-Петербург), команде ВХЛ «Звезда» (Чехов). Малков, двукратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива», ранее занимал должность тренера вратарей в ярославском «Локо» (МХЛ) и юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет). Вехвилайнен имеет опыт работы в финском клубе «Пеликанс», молодежной сборной Эстонии, женской сборной Финляндии.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинули Равиль Якубов и тренер по работе с вратарями Михаил Шталенков.