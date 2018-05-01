Восемь игроков покинут «Адмирал»

«Адмирал» сделал квалификационные предложения 11 хоккеистам, восемь игроков продолжат карьеру в других клубах, сообщается на официальном сайте клуба.

Команду покидают защитники Николай Глухов, Самвел Мнацян, Даниил Курашов, Сергей Ильин, нападающие Павел Махановский, Виктор Другов, Максим Кицын, Иван Фищенко.

В список игроков, которым сделаны квалификационные предложения, вошли голкиперы Никита Серебряков и Игорь Бобков, защитники Артём Земчёнок, Иван Глазков, Иван Мищенко, нападающие Максим Казаков, Никита Феоктистов, Денис Вихарев, Егор Яковлев, Вадим Перескоков и Кирилл Воронин.

Кроме того, новый контракт предложен нападающему Константину Глазачеву. Имеют действующие соглашения с клубом защитник Григорий Ващенко, нападающие Владимир Бутузов и Тигран Манукян.

«Адмирал» в минувшем сезоне КХЛ занял 11-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. В апреле команду возглавил Сергей Светлов.