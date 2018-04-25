Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ-2018

Оба игрока пропустят турнир из-за травм, сообщает пресс-служба ФХР.
Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний Задоров на следующей неделе перенесет операцию. В регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.
На счету 29-летнего Бобровского 37 побед в 65 играх «регулярки»; в среднем он пропускал 2,42 шайбы за игру и имеет процент отраженных бросков 92,1.
⚡Вратарь Сергей Бобровский и защитник Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира в связи с травмами. Желаем скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/sTKquxNaya— Хоккей России (@russiahockey) 25 апреля 2018 г.