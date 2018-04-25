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    Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ-2018

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    Сергей Бобровский
    На фото:Сергей Бобровский
    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский и защитник «Колорадо» Никита Задоров не помогут сборной России на чемпионате мира в Дании.

    Оба игрока пропустят турнир из-за травм, сообщает пресс-служба ФХР.

    Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний Задоров на следующей неделе перенесет операцию. В регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.

    На счету 29-летнего Бобровского 37 побед в 65 играх «регулярки»; в среднем он пропускал 2,42 шайбы за игру и имеет процент отраженных бросков 92,1.


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