Бобровский и Задоров не помогут сборной России на ЧМ-2018

Голкипер «Коламбуса»и защитник «Колорадо»не помогут сборной России на чемпионате мира в Дании.

Оба игрока пропустят турнир из-за травм, сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний Задоров на следующей неделе перенесет операцию. В регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 77 матчей и набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф он провел три встречи и набрал 3 (1+2) очка.

На счету 29-летнего Бобровского 37 побед в 65 играх «регулярки»; в среднем он пропускал 2,42 шайбы за игру и имеет процент отраженных бросков 92,1.