НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»

«Филадельфия» — «Питтсбург» 5:8
«Питтсбург» в четвертый раз обыграл «Филадельфию» и вышел во второй раунд плей-офф — 8:5 (2:2, 2:2, 4:1).
У «Пингвинз» пять очков (4 гола и 1 передача) набрал Джейк Гюнцель, по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист. В составе хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, по голу забили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил шестой матч из-за травмы нижней части тела. В пятом матче Малкин столкнулся с форвардом «Флайерз» Йори Лехтеря, но сумел доиграть матч, несмотря на проблемы с коленом. Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что травма не является серьезной, ожидаемый срок восстановления игрока – несколько дней.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, играя с травмой плеча, провел на льду 20 минут 31 секунду. На его счету голевая передача, 2 броска по воротам, силовой прием, 2 блок-шота, 2 потери и показатель полезности «-4».
«Пингвины» выиграли девятую серию плей-офф подряд и вышли во второй раунд, где встретятся с победителем серии «Вашингтона» и «Коламбуса» (3-2 после пяти матчей).
«Колорадо» — «Нэшвилл» 0:5
«Нэшвилл» разгромил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили Маттиас Экхольм, Остин Уотсон, Филип Форсберг, Ник Бонино и Виктор Арвидссон.
Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил 22 броска, впервые в текущем плей-офф сохранив ворота в неприкосновенности.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая не была засчитана, и показателем полезности «-3». Алексей Емелин из «Нэшвилла» провел на льду 15 минут 30 секунд, совершил 3 силовых приема и заблокировал один бросок.
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Нэшвилла». В четвертьфинале «хищники» сыграют с «Виннипегом», который оказался сильнее «Миннесоты» (4-1).