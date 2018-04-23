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    НХЛ. «Питтсбург» забросил восемь шайб «Филадельфии», «Нэшвилл» разгромил «Колорадо»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 23 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз
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    «Питтсбург» вышел во второй раунд
    «Питтсбург» вышел во второй раунд
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 22:00 мск
    «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» 8:5, несмотря на отсутствие ведущего центрфорварда Евгения Малкина.

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 5:8

    «Питтсбург» в четвертый раз обыграл «Филадельфию» и вышел во второй раунд плей-офф — 8:5 (2:2, 2:2, 4:1).

    У «Пингвинз» пять очков (4 гола и 1 передача) набрал Джейк Гюнцель, по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист. В составе хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, по голу забили Эндрю Макдональд и Скотт Лотон.

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил шестой матч из-за травмы нижней части тела. В пятом матче Малкин столкнулся с форвардом «Флайерз» Йори Лехтеря, но сумел доиграть матч, несмотря на проблемы с коленом. Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан заявил, что травма не является серьезной, ожидаемый срок восстановления игрока – несколько дней.

    Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, играя с травмой плеча, провел на льду 20 минут 31 секунду. На его счету голевая передача, 2 броска по воротам, силовой прием, 2 блок-шота, 2 потери и показатель полезности «-4».

    «Пингвины» выиграли девятую серию плей-офф подряд и вышли во второй раунд, где встретятся с победителем серии «Вашингтона» и «Коламбуса» (3-2 после пяти матчей).

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)
    Голы: 1:0 – Кутюрье – 02:15 (5x5), 1:1 – Кросби (Летанг, Дюмулин) – 06:30 (5x5), 1:2 – Хагелин (Кессел, Шиэн) – 07:17 (5x5), 2:2 – Макдональд (Проворов, Кутюрье) – 15:48 (5x5), 3:2 – Кутюрье (Рид) – 20:40 (5x5), 4:2 – Лотон (Кутюрье) – 32:14 (5x5), 4:3 – Хёрнквист (Гюнцель, Кросби) – 33:35 (5x5), 4:4 – Гюнцель (Мяяття, Хёрнквист) – 39:06 (5x5), 4:5 – Гюнцель (Кессел) – 40:30 (5x5), 4:6 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 52:48 (5x5), 4:7 – Гюнцель (Хёрнквист, Летанг) – 52:58 (5x5), 5:7 – Кутюрье (Жиру) – 57:07 (6x5), 5:8 – Раст – 59:29 (en)Вратари: Нойвирт (56:59 — 57:07, 57:31 — 59:29) — Мюррей.Штраф: 6 — 10.Броски: 26 (10+9+7) — 28 (11+10+7).
    «Филадельфия» — «Питтсбург» 5:8

    «Колорадо» — «Нэшвилл» 0:5

    «Нэшвилл» разгромил «Колорадо» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

    Шайбы забросили Маттиас Экхольм, Остин Уотсон, Филип Форсберг, Ник Бонино и Виктор Арвидссон.

    Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил 22 броска, впервые в текущем плей-офф сохранив ворота в неприкосновенности.

    Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, которая не была засчитана, и показателем полезности «-3». Алексей Емелин из «Нэшвилла» провел на льду 15 минут 30 секунд, совершил 3 силовых приема и заблокировал один бросок.

    Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Нэшвилла». В четвертьфинале «хищники» сыграют с «Виннипегом», который оказался сильнее «Миннесоты» (4-1).

    НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
    «Колорадо» — «Нэшвилл» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
    Голы: 0:1 – Экхольм (Сиссонс, Бонино) – 07:02 (5x5), 0:2 – Уотсон (Сиссонс, Бонино) – 10:19 (5x5), 0:3 – Форсберг – 20:38 (5x5), 0:4 – Бонино (Ернкрок, Эллис) – 28:26 (5x5), 0:5 – Арвидссон (Суббэн) – 42:36 (5x5)Вратари: Хэммонд — Ринне.Штраф: 20 — 4.Броски: 22 (7+9+6) — 37 (14+10+13).
    «Колорадо» — «Нэшвилл» 0:5
    Сумеет ли «Колорадо» сравнять счет в серии?«Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 23 апреля
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