Швеция назвала игроков НХЛ, которые поедут на чемпионат мира

Сборная Швеции назвала имена игроков их НХЛ, которые согласились выступать на чемпионате мира-2018.

В список представителей НХЛ вошли:

Вратарь – Андерс Нильссон («Ванкувер»)

Защитники – Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»)

Нападающие – Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).

Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист еще не дали окончательного ответа касательно своего возможного участия

В рамках ЧМ-2018 борная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией.

Мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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