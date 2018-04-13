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    Швеция назвала игроков НХЛ, которые поедут на чемпионат мира

    Сборная Швеции НХЛ Чемпионат мира по хоккею
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    Андерс Нильссон
    На фото:Андерс Нильссон
    Сборная Швеции назвала имена игроков их НХЛ, которые согласились выступать на чемпионате мира-2018.

    В список представителей НХЛ вошли:

    Вратарь – Андерс Нильссон («Ванкувер»)

    Защитники – Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»)

    Нападающие – Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).

    Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист еще не дали окончательного ответа касательно своего возможного участия

    В рамках ЧМ-2018 борная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией.

    Мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

    Канада объявила 18 игроков, которые сыграют на ЧМ-2018

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