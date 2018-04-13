Швеция назвала игроков НХЛ, которые поедут на чемпионат мира

В список представителей НХЛ вошли:
Вратарь – Андерс Нильссон («Ванкувер»)
Защитники – Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»)
Нападающие – Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).
Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист еще не дали окончательного ответа касательно своего возможного участия
В рамках ЧМ-2018 борная Швеции на предварительном раунде сыграет с Белоруссией, Чехией, Францией, Австрией, Словакией, Швейцарией и Россией.
Мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая в Дании.