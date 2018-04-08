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    НХЛ. «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 апреля

    НХЛ Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Виннипег Джетс Чикаго Блэкхоукс Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Баффало Сэйбрз Нэшвилл Предаторз Коламбус Блю Джекетс Аризона Койотс Анахайм Дакс Колорадо Эвеланш Сент-Луис Блюз Калгари Флэймз Вегас Голден Найтс Эдмонтон Ойлерз Ванкувер Кэнакс Лос-Анджелес Кингз Даллас Старз Сан-Хосе Шаркс Миннесота Уайлд
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    НХЛ. Все матчиС 22:00 мск
    Определены все участники Кубка Стэнли-2018.

    «Филадельфия» — «Рейнджерс» 5:0

    Шайба Ивана Проворова помогла «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

    Проворов открыл счет, а главным героем игры стал Клод Жиру, оформивший хет-трик. Еще одну шайбу забросил Михаэль Раффль.

    «Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.

    «Рейнджеры» финишировали на 12-й строчке на «Востоке» за бортом Кубка Стэнли, набрав в 82 матчах 77 очков.

    Таким образом, российские игроки «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников имеют возможность выступить за сборную России на чемпионате мира-2018 в Дании.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Проворов (Кутюрье, Ворачек) – 06:34 (6x5), 2:0 – Жиру (Кутюрье, Гостисбер) – 32:24 (5x4), 3:0 – Раффль (Гудас, Мэннинг) – 37:53 (5x5), 4:0 – Жиру (Раффль) – 37:59 (5x5), 5:0 – Жиру (Санхайм) – 50:11 (5x5)Вратари: Эллиотт (6:01 — 6:34) — Лундквист.Штраф: 4 — 6.Броски: 40 (13+18+9) — 17 (7+5+5).
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» 5:0

    «Бостон» — «Оттава» 5:2

    «Бостон» обыграл «Оттаву» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

    В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк, Томми Уинджелс, Дэнтон Хайнен, Ноэль Аккьяри и Дэвид Бейкс. У «Сенаторз» дубль сделал Райан Дзингел.

    Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.

    «Бостон» набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от «Тампы-Бэй». В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата «Брюинз» 8 апреля примут «Флориду», которая уже не поднимется выше девятого места на «Востоке». «Оттава» завершила сезон на 15-й строчке на «Востоке».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Оттава» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
    Голы: 0:1 – Дзингел (Дюшейн, Уайт) – 12:31 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Круг) – 28:08 (5x4), 2:1 – Уингелс – 28:59 (5x5), 3:1 – Хайнен (Джионта, Маккуэйд) – 37:01 (5x5), 3:2 – Дзингел (Уайт, Воланин) – 47:07 (5x5), 4:2 – Аккьяри (Шаллер, Хара) – 58:09 (5x5), 5:2 – Бэйкс (Хайнен) – 59:17 (en)Вратари: Худобин — Тэйлор (58:22 — 59:17).Штраф: 4 — 18.Броски: 35 (9+17+9) — 28 (10+9+9).
    «Бостон» — «Оттава» 5:2

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:3

    Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

    В составе «Кэпиталз» две шайбы забросил Овечкин, по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём, Михал Кемпни и Андре Бураковски. У «Дэвилз» голы на счету Нико Хишира, Майлза Вуда и Патрика Маруна. Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.

    Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба и всего чемпионата с 49 шайбами, в седьмой раз в карьере завоевав «Морис Ришар Трофи».

    «Вашингтон» по итогам «регулярки» стал третьим на «Востоке» (105 очков), «Нью-Джерси» финишировал седьмым (97 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
    Голы: 1:0 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 02:21 (5x5), 1:1 – Хишир (Марун, Сиверсон) – 08:10 (5x5), 2:1 – Бекстрём (Коннолли, Карлсон) – 19:32 (5x5), 3:1 – Кемпны (Герсич, Стивенсон) – 23:44 (5x5), 3:2 – Вуд (Марун, Заха) – 39:07 (5x5), 3:3 – Марун (Заха, Вуд) – 42:04 (5x5), 4:3 – Овечкин – 45:11 (5x5), 5:3 – Бураковски (Кемпны, Бекстрём) – 51:50 (5x5)Вратари: Холтби — Шнайдер.Штраф: 6 — 8.Броски: 26 (9+7+10) — 26 (9+9+8).
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:3

    «Виннипег» — «Чикаго» 4:1

    «Виннипег» уверенно победил «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).

    Хозяева вели по ходу матча со счетом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина, Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.

    «Виннипег» занял второе место на «Западе» (114 очков), «Чикаго» — 13-й (76 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
    Голы: 1:0 – Бафлин (Уилер, Лайне) – 15:12 (5x3), 2:0 – Коннор – 20:34 (5x5), 3:0 – Копп (Лаури, Танев) – 23:56 (5x5), 4:0 – Копп (Армиа) – 26:35 (4x5), 4:1 – Сибрук (Кейн, Мёрфи) – 29:08 (5x5)Вратари: Хеллебайк — Гласс.Штраф: 2 — 8.Броски: 39 (11+15+13) — 31 (6+11+14).
    «Виннипег» — «Чикаго» 4:1

    «Детройт» — «Айлендерс» 3:4 ОТ

    «Детройт» в овертайме уступил «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

    В составе победителей шайбы забросили Эндрю Лэдд (24-я минута), Андерс Ли (47), Райан Пулок (60) и Джон Таварес (64). У хозяев по разу забили Хенрик Зеттерберг (12), Джастин Абделкейдер (32) и Дилан Ларкин (45).

    «Айлендерс» завершили «регулярку» на 11-й строке на «Востоке» (80 очков), «Детройт» — 13-й (73 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: 1:0 – Зеттерберг (Нюквист) – 11:13 (5x5), 1:1 – Лэдд (Клаттербак, Хикки) – 23:51 (5x5), 2:1 – Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) – 31:58 (5x4), 3:1 – Ларкин (Манта, Уэлле) – 44:10 (5x5), 3:2 – Ли (Барзал, Пелеч) – 46:25 (5x5), 3:3 – Пулок (Барзал, Бейли) – 59:30 (6x4), 3:4 – Таварес (Пулок) – 63:16 (3x3)Вратари: Коро — Грайсс (Галак, 59:30).Штраф: 4 — 2.Броски: 39 (12+7+16+4) — 40 (9+16+10+5).
    «Детройт» — «Айлендерс» 3:4 ОТ

    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

    «Каролина» в овертайме дожала «Тампу-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).

    В составе победителей по два балла за результативность набрали Джастин Уильямс (1+1) и Филлип Ди Джузеппе (0+2). Победная шайба в овертайме на счету Элиаса Линдхольма. У «Лайтнинг» отличились Райан Кэллахэн и Ондржей Палат.

    Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 25 секунд и не нанес ни одного броска по воротам при показателе полезности «-1». Андрей Василевский и Михаил Сергачев в заявку «Тампы» на сегодняшний матч не попали.

    Форвард «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.

    «Каролина» финишировала 10-й на «Востоке» (83 очка), «Тампа» — первая (113 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Стаал (Уильямс, Ди Джузеппе) – 00:19 (5x5), 2:0 – Уильямс (Ди Джузеппе, Хэнифин) – 17:36 (5x5), 2:1 – Кэллахэн (Хедман, Куниц) – 23:30 (5x5), 2:2 – Палат (Миллер, Джонсон) – 51:11 (5x5), 3:2 – Линдхольм (Терявяйнен, Флёри) – 60:49 (3x3)Вратари: Уорд — Доминге.Штраф: 2 — 4.Броски: 42 (14+13+13+2) — 34 (12+11+11+0).
    «Каролина» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

    «Торонто» — «Монреаль» 4:2

    «Торонто» перебросал «Монреаль» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

    У «Мэйпл Лифс» голами отметились Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Назем Кадри и Патрик Марло. У «Канадиенс» забили Даниэль Карр и Джефф Питри.

    «Торонто» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 105 очков и уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям. «Монреаль» финишировал на 14-й позиции с 71 очком.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Монреаль» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
    Голы: 1:0 – Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) – 18:05 (5x4), 1:1 – Карр (Маккэррон, Райкел) – 36:04 (5x5), 2:1 – Хайман (Мэттьюс, Гардинер) – 40:37 (5x5), 3:1 – Кадри (Бозак, Райлли) – 57:10 (5x4), 3:2 – Питри (Галлахер, Друен) – 59:19 (6x4), 4:2 – Марло – 59:50 (5x5)Вратари: Андерсен — Прайс (57:59 — 58:48, 58:57 — 59:19).Штраф: 8 — 10.Броски: 30 (6+8+16) — 33 (10+10+13).
    «Торонто» — «Монреаль» 4:2

    «Флорида» — «Баффало» 4:3

    «Флорида» нанесла поражение «Баффало» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

    Победу «Пантерз» принесли голы Джонатана Юбердо, Колтона Севьюра, Ника Бьюгстада и Винса Трочека. У «Сэйбрз» отличились Джейсон Поменвиль, Сэм Райнхарт и Райан О'Райлли.

    «Флорида» (94 очка) за матч до окончания «регулярки» отстает от восьмого места в Восточной конференции на три очка и претендовать на плей-офф уже не может. «Баффало» замыкает таблицу (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Баффало» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)
    Голы: 1:0 – Юбердо (Трочек, Экблад) – 03:04 (5x3), 2:0 – Севьюр (Ватрано) – 10:59 (5x5), 3:0 – Бьюгстад (Дадонов, Макканн) – 13:39 (5x5), 3:1 – Поменвиль (Родригес, Миттельштадт) – 55:30 (5x5), 3:2 – Райнхарт (Гуле) – 55:51 (5x5), 4:2 – Трочек (Севьюр) – 58:37 (en), 4:3 – О'Райлли (Айкел) – 59:43 (6x4)Вратари: Раймер — Джонсон (Уилкокс, 20:00, 58:26 — 58:37, 58:50).Штраф: 6 — 6.Броски: 27 (12+11+4) — 41 (10+10+21).
    «Флорида» — «Баффало» 4:3

    «Нэшвилл» — «Коламбус» 4:2

    «Нэшвилл» нанес поражение «Коламбусу» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

    В составе «Предаторз» хет-трик оформил Филип Форсберг, еще одну шайбу забросил Остин Уотсон.

    Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский остался в запасе. Нападающий Артемий Панарин не был включен в заявку.

    Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провел на льду 15 минут 57 секунд, отметившись двумя заблокированными бросками.

    «Нэшвилл» финишировал первым на «Западе» (117 очков), «Коламбус» — восьмой на «Востоке» (97 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэвшилл» — «Коламбус» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
    Голы: 1:0 – Уотсон (Фишер) – 07:52 (5x5), 2:0 – Форсберг (Хартнелл, Джохансен) – 11:04 (5x4), 3:0 – Форсберг (Смит, Туррис) – 19:59 (5x4), 3:1 – Андерсон (Летестю) – 27:55 (5x5), 3:2 – Дубински (Хянникяйнен, Харрингтон) – 47:20 (4x5), 4:2 – Форсберг – 59:20 (en)Вратари: Ринне (Сарос, 40:00) — Корписало (58:45 — 58:47, 59:08 — 59:20).Штраф: 14 — 22.Броски: 27 (15+10+2) — 31 (13+10+8).
    «Нэшвилл» — «Коламбус» 4:2

    «Аризона» — «Анахайм» 0:3

    «Анахайм» выиграл у «Аризоны» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

    Героями встречи стали защитник Хампус Линдхольм (1+1) и форварды Адам Хенрик (1+1) и Рикард Ракелль (1+1), набравшие по два очка.

    «Анахайм» стал пятым на «Западе» (101 очко), «Аризона» — 15-я (70 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Анахайм» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Хенрик (Перри, Ракелль) – 10:54 (5x4), 0:2 – Ракелль (Гецлаф, Мэнсон) – 36:17 (5x5), 0:3 – Линдхольм (Хенрик) – 59:56 (en)Вратари: Раанта (58:13 — 58:51, 58:56) — Миллер.Штраф: 11 — 15.Броски: 31 (9+12+10) — 27 (10+8+9).
    «Аризона» — «Анахайм» 0:3

    «Колорадо» — «Сент-Луис» 5:2

    «Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

    В составе «Эвеланш» отличились Самуэль Жирар, Тайсон Бэрри, Натан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Мэттью Ньето. У «Блюз» точные броски на счету Джейдена Шварца и Брэйдена Шенна.

    Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко досрочно завершил матч, получив травму верхней части тела по ходу первого периода.

    «Колорадо» финишировал восьмым на «Западе» (95 очков), «Сент-Луис» — девятый (94 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Сент-Луис» – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
    Голы: 1:0 – Жирар (Комо, Сёдерберг) – 19:14 (5x5), 2:0 – Бэрри (Рантанен, Ландеског) – 26:11 (5x4), 2:1 – Шварц (Пьетранджело, Шенн) – 32:28 (5x4), 3:1 – Маккиннон (Ландеског) – 36:58 (4x4), 4:1 – Ландеског (Маккиннон) – 56:37 (en), 4:2 – Шенн (Шварц, Берглунд) – 59:22 (6x5), 5:2 – Ньето (Сёдерберг) – 59:51 (en)Вратари: Бернье — Аллен.Штраф: 6 — 8.Броски: 39 (12+17+10) — 34 (8+14+12).
    «Колорадо» — «Сент-Луис» 5:2

    «Калгари» — «Вегас» 7:1

    «Калгари» на своем льду «уничтожил» «Вегас» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).

    Героем матча стал форвард «Флэймз» Марк Янковски, который записал на свой счет четыре гола. По два балла за результативность набрали Джонни Годро (1+1), Ник Шор (0+2) и Трой Брауэр (0+2). Единственная шайба «Вегаса» на счету Коди Икина.

    «Калгари» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах. «Вегас» остался третьим (109 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Вегас» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Годро (Ферланд) – 04:03 (5x5), 2:0 – Янковски (Годро, Стоун) – 04:13 (5x5), 3:0 – Янковски (Шор, Брауэр) – 07:31 (5x5), 3:1 – Икин – 20:51 (5x5), 4:1 – Хэтэуэй (Стэйджан, Лазар) – 30:27 (5x5), 5:1 – Фу (Баклунд, Бартковски) – 32:02 (5x5), 6:1 – Янковски – 38:06 (4x5), 7:1 – Янковски (Брауэр, Шор) – 41:32 (5x4)Вратари: Гиллис — Флери (Суббан, 40:00).Штраф: 6 — 10.Броски: 31 (6+12+13) — 27 (6+14+7).
    «Калгари» — «Вегас» 7:1

    «Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2 Б

    «Эдмонтон» по буллитам победил «Ванкувер» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    По два балла за результативность набрали Райан Ньюджент-Хопкинс (1+1) и Коннор Макдэвид (0+2). Гол и решающий буллит записал на свой счет Леон Драйзайтль.

    Российские хоккеисты Антон Слепышев («Эдмонтон») и Николай Голдобин («Ванкувер») результативными действиями не отметились.

    «Эдмонтон» завершил «регулярку» 12-м на «Западе» (78 очков), «Ванкувер» — 14-й (73 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» – «Ванкувер» – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 13:52 (5x4), 1:1 – Йокинен (Лейпсик, дель Зотто) – 17:47 (5x5), 1:2 – Мотт (Саттер, Арчибальд) – 31:45 (5x5), 2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 34:10 (5x5), 3:2 – Драйзайтль – 65:00 (ПБ)Вратари: Тэлбот – Нильссон (59:58 – 60:00).Штраф: 8 – 4.Броски: 33 (7+13+10+3) – 38 (10+13+13+2).

    «Лос-Анджелес» — «Даллас» 2:4

    «Лос-Анджелес» уступил «Далласу» — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0).

    В составе победителей хет-триком отличился капитан команды Джейми Бенн, еще одну шайбу забросил Девин Шор.

    Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет 3 результативных передачи при показателе полезности «+4».

    «Даллас» не попал в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции (92 очка). «Лос-Анджелес» — седьмой (98 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» – «Даллас» – 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)
    Голы: 0:1 – Шор – 06:41 (5x5), 0:2 – Бенн (А. Радулов, Линделль) – 08:40 (5x5), 0:3 – Бенн (А. Радулов, Сегин) – 11:35 (5x5), 0:4 – Бенн (А. Радулов, Клингберг) – 13:57 (5x5), 1:4 – Мартинес (Клиффорд, Картер) – 23:42 (5x5), 2:4 – Мартинес (Амадио, Тоффоли) – 32:27 (5x5)Вратари: Куик (59:01 – 59:52) – Лехтонен.Штраф: 2 – 6.Броски: 36 (8+18+10) – 18 (10+2+6).
    «Лос-Анджелес» — «Даллас» 2:4

    «Сан-Хосе» — «Миннесота» 3:6

    «Сан-Хосе» потерпел поражение от «Миннесоты» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

    Дублем в составе «Уайлд» отметился Джейсон Цукер, по одной шайбе на свой счет записали Юнас Бродин, Мэтт Каллен, Микаэль Гранлунд и Эрик Стаал. У хозяев отличились Брент Бернс, Джо Павелски и Тимо Майер.

    «Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, набрав 100 очков. «Миннесота» заняла четвертую позицию с 101 баллом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» – «Миннесота» – 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
    Голы: 0:1 – Бродин (Койл, Эннис) – 10:53 (5x5), 0:2 – Каллен (Эннис, Бельпедио) – 14:52 (5x5), 1:2 – Бёрнс (Сёренсен, Уорд) – 15:28 (5x5), 2:2 – Павелски (Бёдкер) – 16:32 (5x5), 2:3 – Гранлунд (Гринвей, Силер) – 31:19 (5x5), 2:4 – Цукер (Нидеррайтер, Дамба) – 31:47 (5x5), 2:5 – Цукер (Нидеррайтер, Бельпедио) – 35:25 (5x5), 3:5 – Майер (Демело, Бёрнс) – 58:50 (6x5), 3:6 – Стаал – 59:34 (en)Вратари: Джонс (Делл, 40:00, 56:36 – 59:34) – Дубник.Штраф: 2 – 4.Броски: 30 (5+7+18) – 24 (12+7+5).
    Турнирная таблица Восточной конференции
    Фото: espn.com
    Турнирная таблица Западной конференции
    Фото: espn.com
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