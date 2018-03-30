Парень из четвертого звена уложил чемпиона хет-триком

Эпидемия свинки

«В Западной конференции случился именно тот финал, которого все ждали ещё до старта "регулярки". Только ленивый не прогнозировал очное сражение между СКА и ЦСКА, которое, учитывая возможности и составы обеих команд, напрашивалось.

Однако если хоккеисты Олега Знарка подошли к первому матчу серии во всеоружии и без ощутимых потерь, то у московских "армейцев" возникли серьёзные проблемы. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не будь у команды Игоря Никитина такого большого выбора из хоккеистов.

На ЦСКА свалилась эпидемия свинки. В серии с "Йокеритом" ей переболели форварды Андрей Светлаков и Константин Окулов, а теперь в лазарете москвичей находятся нападающие Сергей Шумаков и Максим Шалунов.

Более того, в СМИ прошла информация, что острая инфекционная болезнь также коснулась Владимира Жаркова, Игоря Ожиганова и тренера Дмитрия Юшкевича. Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил факт болезни Шумакова и Шалунова, однако конкретизировать и назвать заболевание отказался. В матчах приблизительно равных соперников подобные вещи могут сыграть ключевую роль», — рассказывает о проблемах московских армейцев автор «Чемпионата» Павел Панышев.

Парень из четвертого звена

«СКА проиграл. Зато победили все остальные. Финал Запада начался феноменально. Глаза разбегались от ярчайших моментов, где проявлялись опыт Дацюка, мастерство Гусева и гений Капризова. И это — только если пройтись по верхам.

Блестящая во всех отношениях игра, в которой победы в равной степени заслуживали оба соперника. На секунду мелькнула невероятная мысль, что если серия будет протекать так и дальше, то армейским клубам можно будет ненадолго простить их безумную гонку вооружений на трансферном рынке. Свои миллиарды они потратили даже с запасом.

Гости поразили в приятном смысле. Прежде всего — своей активностью. Эпизодов, когда два-три игрока ЦСКА глубоко заезжали к чужим воротам с целью помешать развитию атак соперника, было немало. Это один штрих.

Наконец, фактор, который оказался ключевым. Невероятная игра 22-летнего форварда Андрея Кузьменко. До сих пор сложно понять позицию руководства ЦСКА по отношению к собственному воспитаннику. Отправка такого игрока в фарм-клуб для поездок в Учалы и Нижний Тагил воспринималась как издевательство над последними остатками здравого смысла. Хорошо, что это уже в прошлом. В настоящем Кузьменко кладет три (!) невероятные шайбы в ворота команды главного тренера сборной России Олега Знарка. Намек, предполагаю, понятный», — выделяет главного героя матча автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Капризов взрывает лед

«После первого периода показалось, что у СКА не возникнет ни единой проблемы в этом матче. Единственный гол в первые 20 минут забил Павел Дацюк, но наиграли петербуржцы на большее — Евгений Кетов и Никита Гусев вполне могли добавить еще. У гостей в атаке все было куда печальнее. Не помогли даже два подряд удаления Виктора Тихонова — статистику по броскам Сергей Андронов и Кирилл Петров сделали, однако опасностей у ворот Микко Коскинена так и не создали.

"А ЦСКА точно в большинстве?" — в какой-то момент засомневались журналисты в пресс-ложе Ледового.

Ситуацию взорвал Капризов. В одном из последних матчей "Коламбуса" очередным шедевром отметился Артемий Панарин — бывший форвард СКА подхватил шайбу в своей зоне, обыграл едва ли не всю пятерку соперников и вывел Маркуса Нутиваару на пустые ворота. Оказалось, Капризов умеет не хуже. Не прошло и минуты с начала второго периода, как 20-летний нападающий стянул на себя троих и выдал изумительный пас на свободное место Михаилу Григоренко, который сравнял счет.

СКА побежал возвращать преимущество и нарвался на контратаку. Кузьменко мало того, что здорово убежал, так еще и силовую борьбу у Андрея Зубарева выиграл в одну калитку. Шайба пометалась между штангой и амуницией Коскинена и отскочила в ворота», — констатирует автор «Р-Спорта» Сергей Яременко.

Лучший период — второй

«Главным героем второго периода можно назвать другого героя Олимпиады-2018 Кирилла Капризова. У форварда ЦСКА на финише регулярки и в плей-офф возникли серьезные проблемы с заброшенными шайбами и, похоже, он решил переключиться на создание идеальных моментов для своих партнеров. Первый голевой пас Капризова в сегодняшней игре точно может претендовать на звание одного из лучших в этом сезоне – Кирилл находился спиной к Михаилу Григоренко, но нашел способ довести до него шайбу. А чуть позже 20-летний хоккеист отыскал на пятаке 37-летнего Александра Попова – выглядело тоже круто.

Вообще вторая двадцатиминутка получилась самой интересной в этом матче – ЦСКА успел отыграться, дважды выходил вперед, но СКА оба раза достаточно оперативно отыгрывался. На двоих соперники забросили пять шайб – у гостей, помимо Григоренко и Попова, забил Андрей Кузьменко, у питерцев первый гол в этом плей-офф оформил Сергей Плотников, а во второй половине периода напомнил о себе и Никита Гусев – кажется, что-то подобное мы видели на Играх в Пхенчхане», — хвалит форварда ЦСКА автор Sport24 Артем Гаев.

Вологодское масло

«То, что не произошло в первом периоде, случилось во втором – гостевой гол на первой минуте. От красоты Капризова у питерцев ещё больше обострился психоз при любых действиях с шайбой вблизи своих ворот, благодаря чему у ЦСКА стали проклевываться начинания созидательной игры, апогеем которой стал гол имени Михаила Григоренко. 1:2 за первые пять минут.

СКА сумел очнуться и практически сразу прошить Сорокина в ответ таким образом, что тот толком и заметить не успел расстреливающего его Прохоркина. Тем не менее, пожарище в обороне, видеть который в исполнении лучшей команды лиги было просто дико, никуда не делся, что моментально превратило игру в обоюдоострый хоккей без средней зоны. И второй за последние недели гол Александра Попова, еще недавно переживавшего дикую засуху. "У нас было много провалов в средней зоне, – кое-как найдет позже объяснение Артем Зуб. – И в своей тоже неважно сыграли. Нужно во всем улучшать игру, тогда все будет нормально".

После третей пробоины игра СКА стала выглядеть примерно как клип о вологодском масле — дорого, канонично, но по сущности своей абсолютно бестолково. Петербуржцы поплыли окончательно, напрочь забыв о существовании чужой зоны. И в том, что счёт оставался прежним, было заслуга лишь самого ЦСКА. Да и в том, что сравнялся, тоже: удаление москвичей позволило их петербургским одноклубникам вновь немножко почувствовать вкус игры. Большинство коронным образом было реализовано броском Гусева слева», — метафоричен автор Allhockey.Ru Павел Малашенко.

Лео Гусев и Криштиану Кузьменко

«Это не хоккей, а какая-то феерия, бразильский карнавал. Чуть помедленнее, кони! Вы куда столько голов забиваете? Мы не успеваем записывать…

Помните, как у Хармса? А старушки все падали и падали. В этом же матче шайбы все залетали и залетали в сетку. Форварды явно переигрывали защитников.

Вот уже ветеран Александр Попов забил, а через три с половиной минуты на это в большинстве ответил Гусев. Бросок с такого же угла, как в финале Олимпиады, когда Никита сделал счастливой всю страну.

Вот уже в нападение рвется Светлаков. Бросок – и гол! Это на него так свинка подействовала? Пошла на пользу? Шайбу записывают на Кузьменко, который оформляет дубль. Молодой нападающий, на которого уже сейчас охотятся две трети клубов НХЛ. Матерые генменеджеры кусают локти, что на прошлом драфте могли взять Кузьменко даже в седьмом раунде. И не взяли!

Но через 81 секунду уже Сергей Плотников успевает на добивание, делая счет 4:4. Какая же красота, какой искрометный хоккей! Кто там говорил, что ему не интересна битва клубов-олигархов? Как можно не влюбиться в такую игру? Это ведь наши доморощенные "Барселона" и мадридский "Реал"! Лео Гусев против Криштиану Кузьменко», — восхищается обозреватель «Советского Спорта» Павел Лысенков.

Ожидаемый овертайм

«Третий период проходил ровно, пока хозяева под высоким прессингом соперника не начали ошибаться с передачами в своей зоне. ЦСКА быстро наказал – Андрей Светлаков бросил от синей, Кузьменко оформил дубль, подправив шайбу в сетку. Не успел Знарок разозлиться, как через полторы минуты свою вторую шайбу забросил Плотников.

Уже минут за пять до сирены соперники начали готовиться к овертайму. Стали действовать проще, сократилось число хитов, в которых хоккеисты с удовольствием упражнялись весь матч. А вот сам овертайм получился очень интенсивным и зрелищным. В какой-то момент ЦСКА закрыл соперника в чужой зоне, сменился два раза, не выпуская уставших хозяев.

Все это завершилось эффектным проездом Кузьменко за воротами. Нападающий, играющий в среднем по 10-11 минут за матч и выходящий в четвертом звене, решил исход встречи. Выехав на пятачок, Кузьменко развернулся и точно бросил. Его хет-трик остановил действующего чемпиона в первой игре финала. Второй матч пройдет в субботу», — резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Игорь Новиков.