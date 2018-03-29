ФХР объявила состав сборной России на матч Еврочелленджа с Германией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матчи Еврочелленджа против команды Германии, сообщает пресс-служба ФХР.

В рамках подготовки к чемпионату мира олимпийская сборная соберется на базе УТЦ «Новогорск» 1 апреля, а 5 апреля вылетит в Сочи, где 6 и 7 числа встретится с национальной сборной Германии (начало матчей — в 19.30 и 17.00). После возвращения в Москву команда продолжит сбор в Новгорске, а затем отправится в Норвегию, где в городе Йёвик 14 и 15 апреля встретится с национальной сборной Норвегии.

Состав сборной России:

вратари: Александр Судницин («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Трушков («Спартак»).

защитники: Никита Трямкин («Автомобилист»), Александр Елесин («Локомотив»), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Максим Минеев («Авангард»), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – «Спартак»), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба – «Сибирь»).

нападающие: Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все – «Локомотив»), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все – «Спартак»), Павел Падакин (ХК «Сочи»), Алексей Бывальцев («Амур»), Денис Зернов («Лада»).

Тренеры олимпийской сборной – Олег Браташ и Илья Воробьев.