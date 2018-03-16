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    КХЛ. «Трактор» выиграл в Уфе, СКА — «Локомотив», ЦСКА — «Йокерит»

    Обзор матчей плей-офф КХЛ 16 марта

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    В пятницу, 16 марта, состоится четыре матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

    «Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2

    В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».

    «Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.

    У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.

    Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.

    Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Первая игра
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Пеньковский — 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 — 0:1. Кравцов — 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 — 0:2. Зубов — 2 (Умарк), 32:56 — 1:2.Вратари: Скривенс (58:37) — Францоуз.Штраф: 14 — 8Броски: 39 (9+17+13) — 21 (9+7+5).

    АК «Барс» — «Металлург» Мг

    19.00

    СКА — «Локомотив»

    19.30

    ЦСКА — «Йокерит»

    19.30

    «Салават Юлаев» и «Трактор» во втором матче сыграют результативнее«Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 17 марта
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