КХЛ. «Трактор» выиграл в Уфе, СКА — «Локомотив», ЦСКА — «Йокерит»

«Салават Юлаев» — «Трактор» 1:2

В Уфе состоялся первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции — «Салават Юлаев» принимал «Трактор».

«Трактор» на выезде одержал победу со счетом 2:1.

У гостей шайбы забросили Артем Пеньковский и Виталий Кравцов. У хозяев отличился форвард Илья Зубов.

Отметим, что Кравцов вышел на первое место в списке снайперов плей-офф КХЛ, сравнявшись с нападающим «Йокерита» Ээли Толваненом.

Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.

КХЛ. Восточная конференция. 1/2 финала. Первая игра «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Пеньковский — 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 — 0:1. Кравцов — 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 — 0:2. Зубов — 2 (Умарк), 32:56 — 1:2.Вратари: Скривенс (58:37) — Францоуз.Штраф: 14 — 8Броски: 39 (9+17+13) — 21 (9+7+5).

АК «Барс» — «Металлург» Мг

19.00

СКА — «Локомотив»

19.30

ЦСКА — «Йокерит»

19.30