Такие разные сухие победы СКА и ЦСКА, яркая «Северсталь», скандал в «Нефтехимике»

Итоги первого раунда Запада

Как все и предполагали, в первом раунде плей-офф чудес на Западе не произошло. СКА, ЦСКА, «Йокерит» и «Локомотив» спокойно вышли в следующий раунд, а единственной командой, отдавший матч сопернику, оказался «Йокерит». Но все четыре победы в сериях оказались совершенно разные, а главной темой стали скандалы в матчах «Северстали» и СКА.

«Северсталь» выдала одно из самых зрелищные сухих поражений в истории плей-офф КХЛ. Несмотря на статус очевидного аутсайдера, череповчанам удалось дважды довести дело до овертайма и настроить за себя львиную долю нейтральных болельщиков, которых возмутил засчитанный гол СКА из офсайда, и отмененная шайба «Северстали». Плюс можно вспомнить удаление вратаря Юлиуса Гудачека, жесткую игру против Дмитрия Кагарлицкого…

С другой стороны, нужно понимать, что СКА все равно прошел бы соперника. Конечно, многие ожидали разгромов в стиле матчей ЦСКА — «Спартак», но хоккей штука непредсказуемая, а армейцы Питера после Олимпийских игр с трудом переключились на плей-офф КХЛ. Это нормальная ситуация. Ненормальна та обстановка, которая сложилась вокруг матчей.

Что касается «Северстали», то по спортивному принципу клуб из Череповца сделал все, чтобы доказать свое право на продолжение существования в КХЛ. Дмитрий Кагарлицкий и компания заставили нервничать и ошибаться СКА. С учетом колоссальной разницы в классе, это многого стоит. Александр Гулявцев проделал отменную работу во главе команды.

Гораздо меньше страстей оказалось в серии с участием «Спартака». Впервые за много лет москвичи пробились в плей-офф, но попали на одного из самых неудобных соперников. «Спартак» показывал хорошую игру в атаке в регулярке, но оборона оставляла желать лучшего. Попав на ЦСКА, шансов у красно-белых не было. Пропустил «Спартак» 11 шайб, а забросил всего одну и то в момент, когда соперник уже решил исход встречи в свою пользу.

В итоге «Спартак» показал абсолютно худший результат в истории КХЛ с одной шайбой в плей-офф. А мог вообще не забросить ни одной и установить вечное достижение, которое впрочем, не порадовало бы болельщиков команды. Интересно, что ранее антирекорд принадлежал тому же ЦСКА, а также «Трактору», которые в 2009 году забросили всего по две шайбы в сериях.

Без потерь прошел серию с «Торпедо» «Локомотив». Номинальные соседи по турнирной таблице регулярного чемпионата оказались на разных полюсах в плей-офф. Но этого стоило ожидать. «Торпедо» потеряло нескольких легионеров в атаке и просто не могло играть лучше. Конечно, чуть больше везение и нижегородцы могли бы взять матч или два, но выиграть серию у «Локомотива» не могли. Общий оборонительный и упрощенный стиль хоккея у двух команд, но индивидуально более сильные исполнители у команды из Ярославля.

Единственной командой Запада, не уложившейся в четыре матча в первом раунде, оказался «Йокерит». Было ощущение, что в первой игре финны просто не успели переключиться на плей-офф, да еще и не реализовали ряд моментов. Но дальше «Йокерит» не оставил шансов «Сочи», а юный и перспективный Эели Толванен подвел черту победным дублем в пятом матче в Хельсинки. Получилось красиво и символично. Что касается «Сочи», у них и так было немного шансов, и судя по всему, команда просто не поняла, что начался плей-офф. Победа в первом матче несколько расслабила южан, а дальше они не смогли собраться, но это уже их проблемы.

Восток продолжает борьбу

Гораздо больше борьбы мы продолжаем наблюдать в Восточной конференции, что также было предсказуемо. Пока что вылетели лишь «Амур» и «Нефтехимик».

О «Нефтехимике» мы поговорим ниже и отдельно, а что касается хабаровчан, все было вполне предсказуемо. Тягаться с «Ак Барсом» «Амуру» с его составом оказалось невозможно. Собственно, первая в истории клуба победа в плей-офф в четвертом матче серии на глазах родных болельщиков стала максимумом для команды. Дальше спокойно идет «Ак Барс», который получит несколько важнейших дней отдыха перед встречей с победителем пары «Автомобилист» — «Магнитка».

Эта серия является классической битвой оборон. И не важно, что «Автомобилист» в регулярном чемпионате был одной из самых результативных команд. Все это не имеет значения в играх против «Металлурга».

«Металлург» однозначно выглядит привлекательнее. Да, у команды возрастные лидеры, но это может стать проблемой уже в следующей серии против «Ак Барса» (если команда туда пробьется). Сейчас же Василий Кошечкин, Крис Ли, Ян Коварж, Войтек Вольски и Оскар Осала выглядят на голову сильнее своих партнеров по команде, которые попросту таскают рояль для лидеров. Но схема работает, хотя и не без сбоев. Что касается «Автомобилиста», у них намного меньше резервов – Анатолий Голышев и Франсис Паре хороши, но их потенциал все равно ниже, а поддержка партнеров слабее. Плюс ни одной шайбы на счету защитников — гораздо большего ждали от Никита Трямкина. «Металлург» ведет в серии 3:2 и по идее должен закончить ее у себя дома.

Контрастом на фоне защитной битвы «Автомобилиста» и «Металлурга» была серия «Салавата Юлаева» и «Авангарда». Была вплоть до возвращения в строй после травмы основного вратаря уфимцев Бена Скривенса. То, что начудили в трех матчах Кареев и Налимов ни в какие ворота не лезет. А точнее, в ворота «Салавата» с ними на последнем рубеже лезло все, что только можно. Чудо, что «Салавату» удалось взять победу в стартовом матче серии, иначе Скривенсу уже модно было бы не возвращаться. А так, в двух матчах канадец пропустил всего три шайбы, отражая 95,1% бросков.

Сейчас чаша весов снова склонилась в пользу «Салавата», но впереди у команд игра в Омске, где «Авангард» попробует выжать свой максимум. Резервы у команды еще есть, и касаются они, прежде всего, ведущего звена команды в регулярном чемпионате. Илья Михеев, который был лучшим бомбардиром в регулярке, в пяти матчах плей-офф не забросил еще ни одной шайбы и набрал всего одно очко. За партнера по звену отдувается Семен Кошелев (2+2), но это все же не то. Михеев выполняет много работы, но в плей-офф игрокам его уровня нужно забивать.

Счастье Омска, что прорвало легионерскую тройку Андре Петерссона. Швед набирает очки в каждом матче, так что на его счету уже четыре шайбы и две передачи, но после возвращения в ворота «Салавата» Скривенса одних его стараний слишком мало.

А пока «Автомобилист», «Металлург», «Салават Юлаев» и «Авангард» еще определяют две лишние команды, второй раунд плей-ооф стартует уже на следующей неделе 16 марта. На Западе СКА сыграет с «Локомотивом», а «Йокерит» попробует бросить вызов «ЦСКА». Вторая пара выглядит потенциально гораздо интереснее.

Скандал в «Нефтехимике»

Продолжая тему Востока, нельзя обойти вниманием скандал в «Нефтехимике», который провалил первый раунд плей-офф и вылетел от «Трактора» в пяти матчах – 1:4. Но дело не в том, что «Нефтехимик» вылетел, дело в том, КАК он вылетел. Абсолютно лучший сезон в истории клуба «Нефтехимик» закрыл абсолютно бездарно.

Конечно, команды Андрея Назарова всегда играют жестко и порой даже грубо. Но одно дело, если жесткость является обычной хоккейной реакцией на поражения, а другое – кода она, по сути, является следствием собственных ошибок.

Все стало понятно уже после 0:2 в серии. Под раздачу попали два легионера лидера команды – защитник Эрик Густафссон и нападающий Дэн Секстон. Назаров принял решение расстаться с ними по ходу серии, что является уникальным случаем. В двух матчах Густафссон и Секстон набрали на двоих полезность «-9» и не забросили ни одной шайбы. Так что с точки зрения статистики все было логично. Но нелогично, если «Нефтехимик» собирался бороться за победу дальше. Секстон был лучшим форвардом команды в регулярном чемпионате. Густафссон после перехода из «Авангарда» был одним из ключевых игроков у обороны.

То, что у них не пошла игра в плей-офф, вопрос еще и к главному тренеру. К тому же Секстон никогда хорошо не играл в обороне. Но вместо того, чтобы постараться найти выход из ситуации, от игроков просто избавились, что окончательно похоронило надежды «Нефтехимика». Дальше вы все знаете. 249 минут штрафа в третьей игре серии, которая стала самой грубой в истории плей-офф КХЛ и одной из самых грубых в КХЛ за всю историю в целом.

Мог ли «Нефтехимик» выйти из проблемной ситуации по-другому? Конечно, да. Клуб из Нижнекамска не первый, кто проигрывал в серии 0:2 и столкнулся с кризисом в игре лидеров. Стандартная ситуация в плей-офф для хоккея (не всем же побеждать). Но вместо работы над своими проблемами, коллектив Андрея Назарова в привычном для тренера стиле переключился на эмоции.

Нужно еще постараться, чтобы такой классный сезон уничтожить такими глупыми решениями в плей-офф. Назаров абсолютно прав, когда говорит, что хоккей – это мужская игра. Но мужская игра это не только и не столько эмоции и драки. Это также умение контролировать ситуацию, и выпускать эмоции в нужном направлении в нужный момент. «Нефтехимик» Назарова справится с проблемами и эмоциями не сумел.