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    НХЛ. Гол и победный буллит Кучерова, точные броски Тарасенко и Барбашева

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 марта

    НХЛ Баффало Сэйбрз Вегас Голден Найтс Бостон Брюинз Чикаго Блэкхоукс Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш Аризона Койотс Лос-Анджелес Кингз Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз Миннесота Уайлд
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    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    nhl.com

    «Баффало» — «Вегас» 1:2 Б

    «Баффало Сэйбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

    На 43-й минуте Джастин Бейли вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 56-й минуте усилиями Дерика Энгелланда.

    Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии послематчевых бросков сильнее оказался «Вегас» — решающий буллит реализовал Эрик Хаула.

    «Вегас» занимает второе место в Западной конференции (93 очка). «Баффало» идет 16-м на Востоке (56 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» – «Вегас»– 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Бэйли – 3 (Пульо), 42:47 – 1:0. Энгелланд – 5 (Перрон, Карлссон), 55:46 – 1:1.Победный буллит: Хаула.Вратари: Ленер – Флери.Штраф: 4 – 4.Броски: 32 (7+15+9+1) – 34 (11+7+13+3).
    «Баффало» — «Вегас» 1:2 Б

    «Бостон» — «Чикаго» 7:4

    «Бостон Брюинз» одержал победу в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 7:4 (2:2, 1:2, 4:0).

    В составе победителей дубль оформил Давид Крейчи, еще по шайбе забросили Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк, Брайан Джионта, Рик Нэш и Шон Курали.

    За проигравших отличились Джонатан Тэйвз, Эрик Густафссон, Джон Хейден и Мэттью Хаймор.

    «Бостон» — второй в Восточной конференции (94 очка), «Чикаго» -12-й на Западе (66 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Чикаго» — 7:4 (2:2, 1:2, 4:0)
    Голы: Аккьяри — 8 (мен., Керали), 11:27 — 1:0. Крейчи — 15 (бол., Дебраск, Холден), 14:10 — 2:0. Тэйвз — 19 (Густафссон, Кейн), 14:27 — 2:1. Густафссон — 3 (Шмолц , Дебринкэт), 14:56 — 2:2. Хейден — 4 (Шарп, Кемпф), 26:37 — 2:3. Крейчи — 16 (бол., Дебраск, Джионта), 30:05 — 3:3. Хаймор — 1 (Густафссон, Анисимов), 35:46 — 3:4. Пастрняк — 24 (Маршан, Рай. Нэш), 46:23 — 4:4. Джионта — 2 (бол., Дебраск, Гржельчик), 48:02 — 5:4. Рик Нэш — 21 (Краг, Маршан), 49:18 — 6:4. Керали — 6 (п.в., Шаллер, Хара), 59:38 — 7:4.Вратари: Раск — Берубе (57:49 — 57:56, 58:40 — 59:38).Штраф: 9 — 17.Броски: 40 (13+12+15) — 27 (12+7+8).
    «Бостон» — «Чикаго» 7:4

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 3:2 Б

    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла по буллитам «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    В составе победителей отличился Тайлер Джонсон с передачи Михаила Сергачева и Никита Кучеров, который забросил шайбу с игры и реализовал победный буллит.

    За гостей по голу записали на свой счет Алекс Гальченюк> и Арттури Лехконен.

    «Тампа» лидирует в Восточной конференции (100 очков), а «Монреаль» расположился на 14-й строчке (62 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Лехконен — 6 (бол., Юдон, Райлли), 4:10 — 0:1. Джонсон — 20 (бол., Сергачев, Гурд), 13:43 — 1:1. Гальченюк — 16 (Юдон), 23:00 — 1:2. Кучеров — 34 (Стэмкос, Миллер), 53:43 — 2:2.Победный буллит: Кучеров.Вратари: Доминге — Ниеми.Броски: 34 (11+10+10+3) — 29 (6+12+10+1).Штраф: 13 — 15.
    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 3:2 Б

    «Филадельфия» — «Виннипег» 2:1

    «Филадельфия Флайерз» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

    Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, авторами которых стали Клод Жиру и Эндрю Макдональд.

    В третьей двадцатиминутке Патрик Лайне отыграл одну шайбу, но «Джетс» не удалось сравнять счет.

    «Филадельфия» идет шестой на Востоке (81 очко). «Виннипег» занимает третье место на Западе (91 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Виннипег» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Жиру — 24 (Филппула, Симмондс), 25:40 — 1:0. Макдональд — 5 (Патрик, Ворачек), 28:01 — 2:0. Лайне — 40 (бол., Уилер, Штястны), 48:58 — 2:1.Вратари: Мразек (25:26 — 25:40) — Хеллебайк (58:30).Штраф: 8 — 4.Броски: 35 (11+15+9) — 28 (9+11+8).
    «Филадельфия» — «Виннипег» 2:1

    «Колорадо» — «Аризона» 5:2

    «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Аризону Койотс» со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

    У победителей по шайбе забросили Блейк Коммо, Тайсон Бэрри, Карл Седерберг, Тайсон Джост и Микко Рантанен.

    За гостей точными бросками отметились Кристиан Дворак и Рихард Паник.

    В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает седьмое место (80 очков), а «Аризона» — 15-е (53 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Аризона» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
    Голы: Комо — 11 (Седерберг), 1:45 — 1:0. Дворак — 13 (Паник, Арчибальд), 2:14 — 1:1. Бэрри — 10 (Маккиннон, Рантанен), 2:41 — 2:1. Седерберг — 15 (Комо), 4:22 — 3:1. Паник — 8 (Ричардсон), 35:09 — 3:2. Жост — 8 (бол., Бэрри, Рантанен), 50:45 — 4:2. Рантанен — 23 (Маккиннон, Варсофски), 52:40 — 5:2.Вратари: Бернье (Варламов, 47:27) — Кюмпер.Штраф: 27 — 27.Броски: 31 (9+8+14) — 28 (10+10+8).
    «Колорадо» — «Аризона» 5:2

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 2:7

    «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел крупное поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:7 (0:2, 1:2, 1:3).

    Российские форварды гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашев приняли активное участие в разгроме «королей», забросив по шайбе и сделав по одной результативной передачей.

    Также за «Блюз» отличились Роберт Бортуццо, Колтон Парэйко, Алекс Пьетранджело, Кайл Бродзяк и Джейден Шварц.

    У хозяев заброшенными шайбами отметились Дрю Даути и Дастин Браун.

    В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает девятое место (79 очков), а «Сент-Луис» — 11-е (77 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
    Голы: Бортуццо — 2 (Барбашев, Томпсон), 3:03 — 0:1. Парэйко — 6 (Берглунд, Яшкин), 8:53 — 0:2. Даути — 9 (Копитар, Маззин), 33:13 — 1:2. Пьетранджело — 12 (Бродзяк, Шворц), 37:08 — 1:3. Барбашев — 6 (Соботка, Пьетранджело), 39:34 — 1:4. Тарасенко — 27 (Шворц), 40:26 — 1:5. Бродзяк — 10 (Стин, Торберн), 40:58 — 1:6. Шворц — 20 (Тарасенко, Данн), 52:11 — 1:7. Браун — 20 (бол., Картер, Копитар), 59:45 — 2:7.Вратари: Куик (Кэмпбелл, 40:00) — Аллен.Штраф: 8 — 8.Броски: 40 (17+14+9) — 43 (17+12+14).
    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 2:7

    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 0:2

    «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

    Точными бросками отметились Никлас Бекстрем и Ларс Эллер, которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.

    Голкипер «Кэпиталз» Филипп Грубауэр оформил второй шат-аут в сезоне.

    «Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (83 очка). «Сан-Хосе» идет шестым на Западе (81 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Бэкстрем — 17 (Коннолли, Карлсон), 38:32 — 0:1. Эллер — 15 (п.в., Орлов, Нисканен), 58:11 — 0:2.Вратари: Джонс (58:00 — 58:11, 58:29 — 59:47) — Грубауэр.Штраф: 0 — 4.Броски: 24 (12+3+9) — 26 (6+12+8).
    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 0:2

    «Торонто» — «Питтсбург» 5:2

    «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

    Нападающий хозяев Назем Кадри оформил дубль, по разу отличились Каспери Капанен, Митчелл Марнер и Патрик Марло. В активе защитника Моргана Райлли три голевые передачи.

    У проигравших шайбы забросили Сидни Кросби и Патрик Хернквист. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился передачей во второй голевой комбинации.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (87 очков), а «Питтсбург» — пятое (82 очка).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Питтсбург» — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Капанен — 5 (Бозак, Лейво), 9:10 — 1:0. Кадри — 25 (Райлли, Комаров), 19:13 — 2:0. Кадри — 26 (бол., Марнер, Райлли), 31:35 — 3:0. Марнер — 19 (бол., Райлли), 38:24 — 4:0. Кросби — 23 (Гюнтцель, Руведел), 56:24 — 4:1. Хернквист — 19 (Малкин, Летанг), 57:32 — 4:2. Марло — 21 (п.в., Хэйнси), 59:02 — 5:2.Вратари: Андерсен — Джерри (Десмит, 40:00, 56:29 — 56:45, 56:58 — 57:32, 57:43 — 59:02).Штраф: 8 — 6.Броски: 26 (7+9+10) — 40 (11+12+17).
    «Торонто» — «Питтсбург» 5:2

    «Флорида» — «Рейнджерс» 4:3 Б

    «Флорида Пантерз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).

    В основное время за хозяев отличились Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано и Джейми Макгинн. Гости ответили точными бросками Матса Цуккарелло, Мики Зибанеджада и Кевина Хейза.

    Победный буллит реализовал Винсент Трочек, в активе которого также две голевые передачи.

    «Флорида» — девятая в Восточной конференции (75 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (67 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Юбердо — 22 (бол., Трочек, Яндл), 19:45 — 1:0. Ватрано — 3 (Трочек, Юбердо), 28:13 — 2:0. Цуккарелло — 12 (Пионк, Спунер), 33:11 — 2:1. Зибанежад — 20 (Фаст, Крайдер), 40:17 — 2:2. Макгинн — 10 (Петровик, Маккэн), 41:02 — 3:2. Хэйс — 20 (Гилмор, Спунер), 47:25 — 3:3.Победный буллит: Трочек.Вратари: Луонго — Лундквист.Штраф: 7 — 9.Броски: 35 (9+10+14+2) — 37 (15+6+11+5).
    «Флорида» — «Рейнджерс» 4:3 Б

    «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

    «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

    Героем встречи стал Брайан Бойл, который забросил шайбу в основное время, а также реализовал победный буллит. Также в составе гостей отличился Сами Ватанен.

    У хозяев голы на свой счет записали Маттиас Экхольм и Райан Джохансен.

    «Нэшвилл» возглавляет Западную конференцию (98 очков), «Нью-Джерси» идет седьмым на Востоке (78 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Экхольм — 10, 1:17 — 1:0. Ватанен — 4 (Вуд, Батчер), 7:13 — 1:1. Бойл — 13 (Сиверсон, Марун), 31:24 — 1:2. Джохансен — 11 (Эллис, Йоси), 58:54 — 2:2.Победный буллит: Бойл.Вратари: Сарос (57:51 — 58:54) — Кинкейд.Штраф: 6 — 6.Броски: 36 (5+12+14+5) — 27 (10+8+7+2).
    «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

    «Эдмонтон» — «Миннесота» 4:1

    «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал крупную победу над «Миннесотой Уайлд» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

    Главным героем матча стал форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль, отдавший голевую передачу и принесший команде третью победу подряд.

    Также за победителей отличились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

    Единственный точный бросок у гостей нанес Чарли Койл.

    В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (64 очка), а «Миннесота» — четвертое (85 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» – «Миннесота» – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Макдэвид – 32 (Ньюджент-Хопкинс), 29:11 – 1:0. Макдэвид – 33 (бол., Секера), 32:00 – 2:0. Койл – 10 (Эннис, Олофссон), 49:44 – 2:1. Драйзайтль – 22 (бол., Бир), 56:25 – 3:1. Ньюджент-Хопкинс – 18 (п.в., Макдэвид, Ларссон), 57:27 – 4:1.Вратари: Тэлбот – Дубник (57:11 – 57:27).Штраф: 8 – 6.Броски: 28 (5+12+11) – 33 (12+9+12).
    Продолжит ли «Нэшвилл» рекордную серию побед?«Нэшвилл» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 11 марта
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