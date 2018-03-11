НХЛ. Гол и победный буллит Кучерова, точные броски Тарасенко и Барбашева

«Баффало» — «Вегас» 1:2 Б
«Баффало Сэйбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
На 43-й минуте Джастин Бейли вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 56-й минуте усилиями Дерика Энгелланда.
Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии послематчевых бросков сильнее оказался «Вегас» — решающий буллит реализовал Эрик Хаула.
«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (93 очка). «Баффало» идет 16-м на Востоке (56 очков).
«Бостон» — «Чикаго» 7:4
«Бостон Брюинз» одержал победу в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 7:4 (2:2, 1:2, 4:0).
В составе победителей дубль оформил Давид Крейчи, еще по шайбе забросили Ноэль Аккьяри, Давид Пастрняк, Брайан Джионта, Рик Нэш и Шон Курали.
За проигравших отличились Джонатан Тэйвз, Эрик Густафссон, Джон Хейден и Мэттью Хаймор.
«Бостон» — второй в Восточной конференции (94 очка), «Чикаго» -12-й на Западе (66 очков).
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 3:2 Б
В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла по буллитам «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе победителей отличился Тайлер Джонсон с передачи Михаила Сергачева и Никита Кучеров, который забросил шайбу с игры и реализовал победный буллит.
За гостей по голу записали на свой счет Алекс Гальченюк> и Арттури Лехконен.
«Тампа» лидирует в Восточной конференции (100 очков), а «Монреаль» расположился на 14-й строчке (62 очка).
«Филадельфия» — «Виннипег» 2:1
«Филадельфия Флайерз» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Во втором периоде хозяева забросили две шайбы, авторами которых стали Клод Жиру и Эндрю Макдональд.
В третьей двадцатиминутке Патрик Лайне отыграл одну шайбу, но «Джетс» не удалось сравнять счет.
«Филадельфия» идет шестой на Востоке (81 очко). «Виннипег» занимает третье место на Западе (91 очко).
«Колорадо» — «Аризона» 5:2
«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Аризону Койотс» со счетом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).
У победителей по шайбе забросили Блейк Коммо, Тайсон Бэрри, Карл Седерберг, Тайсон Джост и Микко Рантанен.
За гостей точными бросками отметились Кристиан Дворак и Рихард Паник.
В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает седьмое место (80 очков), а «Аризона» — 15-е (53 очка).
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 2:7
«Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел крупное поражение от «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:7 (0:2, 1:2, 1:3).
Российские форварды гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашев приняли активное участие в разгроме «королей», забросив по шайбе и сделав по одной результативной передачей.
Также за «Блюз» отличились Роберт Бортуццо, Колтон Парэйко, Алекс Пьетранджело, Кайл Бродзяк и Джейден Шварц.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Дрю Даути и Дастин Браун.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает девятое место (79 очков), а «Сент-Луис» — 11-е (77 очков).
«Сан-Хосе» — «Вашингтон» 0:2
«Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду уступил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Точными бросками отметились Никлас Бекстрем и Ларс Эллер, которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов.
Голкипер «Кэпиталз» Филипп Грубауэр оформил второй шат-аут в сезоне.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Восточной конференции (83 очка). «Сан-Хосе» идет шестым на Западе (81 очко).
«Торонто» — «Питтсбург» 5:2
«Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).
Нападающий хозяев Назем Кадри оформил дубль, по разу отличились Каспери Капанен, Митчелл Марнер и Патрик Марло. В активе защитника Моргана Райлли три голевые передачи.
У проигравших шайбы забросили Сидни Кросби и Патрик Хернквист. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился передачей во второй голевой комбинации.
В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает третье место (87 очков), а «Питтсбург» — пятое (82 очка).
«Флорида» — «Рейнджерс» 4:3 Б
«Флорида Пантерз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов — 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0).
В основное время за хозяев отличились Джонатан Юбердо, Фрэнк Ватрано и Джейми Макгинн. Гости ответили точными бросками Матса Цуккарелло, Мики Зибанеджада и Кевина Хейза.
Победный буллит реализовал Винсент Трочек, в активе которого также две голевые передачи.
«Флорида» — девятая в Восточной конференции (75 очков), а «Рейнджерс» — 12-е (67 очков).
«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» 2:3 Б
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Героем встречи стал Брайан Бойл, который забросил шайбу в основное время, а также реализовал победный буллит. Также в составе гостей отличился Сами Ватанен.
У хозяев голы на свой счет записали Маттиас Экхольм и Райан Джохансен.
«Нэшвилл» возглавляет Западную конференцию (98 очков), «Нью-Джерси» идет седьмым на Востоке (78 очков).
«Эдмонтон» — «Миннесота» 4:1
«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал крупную победу над «Миннесотой Уайлд» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
Главным героем матча стал форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль, отдавший голевую передачу и принесший команде третью победу подряд.
Также за победителей отличились Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.
Единственный точный бросок у гостей нанес Чарли Койл.
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает 13-е место (64 очка), а «Миннесота» — четвертое (85 очков).