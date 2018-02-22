«Спартак» выиграл Кубок УГМК

выиграл турнир Кубок УГМК, который проходил в Екатеринбурге. В заключительном матче турнирав овертайме победила– 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

В составе «Лады» шайбы забросили Картер Эштон, Василий Стрельцов, Артем Аляев и Шейн Харпер, у «Автомобилиста» отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре и Никита Сетдиков.

«Спартак», «Лада» и «Автомобилист» набрали по 5 очков. По дополнительному показателю (результат встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков) трофей завоевали красно-белые. Четвертое место заняла «Югра» (3 очка).

Лучшим защитником турнира признан Дмитрий Калинин («Спартак»), лучший вратарь — Александр Лазушин, лучший бомбардир — Георгий Белоусов (оба — «Лада»), лучший нападающий — Анатолий Голышев («Автомобилист»).