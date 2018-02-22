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    «Спартак» выиграл Кубок УГМК

    Спартак Автомобилист Югра Лада
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    «Спартак» — «Югра»
    На фото:«Спартак» — «Югра»
    «Спартак» выиграл турнир Кубок УГМК, который проходил в Екатеринбурге. В заключительном матче турнира «Лада» в овертайме победила «Автомобилист» – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

    В составе «Лады» шайбы забросили Картер Эштон, Василий Стрельцов, Артем Аляев и Шейн Харпер, у «Автомобилиста» отличились Егор Миловзоров, Франсис Паре и Никита Сетдиков.

    «Спартак», «Лада» и «Автомобилист» набрали по 5 очков. По дополнительному показателю (результат встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков) трофей завоевали красно-белые. Четвертое место заняла «Югра» (3 очка).

    Лучшим защитником турнира признан Дмитрий Калинин («Спартак»), лучший вратарь — Александр Лазушин, лучший бомбардир — Георгий Белоусов (оба — «Лада»), лучший нападающий — Анатолий Голышев («Автомобилист»).

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