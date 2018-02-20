Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало», «Анахайм» обыграл «Вегас»

«Баффало» – «Вашингтон» 2:3
«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (0:0 2:0 1:2).
В составе «столичных» по шайбе на свой счёт записали российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ещё одна шайба «Вашингтона» в актив Джона Карлсона. У «Баффало» отличились Кайл Окпосо и Эвандер Кейн.
«Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Баффало», в свою очередь, замыкает таблицу Востока.
«Калгари» – «Бостон» 1:2 ОТ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своем льду уступил «Бостону» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
В основное время команды смогли отличиться лишь по разу. В составе «Бостона» шайбу забросил Давид Пастрняк, у «Калгари» отличился Мэттью Ткачук. В овертайме победу «Брюинз» принёс Брэд Маршан, реализовавший выход один на один.
«Бостон» одержал 12-ю победу в последних 15 встречах.
«Нэшвилл» – «Оттава» 5:2
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на своём льду разгромил «Оттаву» со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Главным героем матча стал шведский нападающий «хищников» Виктор Арвидссон, на счету которого две заброшенные шайбы.
После этой победы «Нэшвилл» возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона, поднявшись на второе место в Восточной конференции.
«Чикаго» – «Лос-Анджелес» 1:3
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своей площадке уступил «Лос-Анджелесу» со счётом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Победная шайба на счету Энди Эндреоффа.
Российский нападающий «ястребов» Артём Анисимов за 15 минут 6 секунд нанёс 2 броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».
Поражение от «Кингз» стало для «Чикаго» девятым в последних 10 матчах. «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Западной конференции, опережая ближайшего конкурента на одно очко.
«Вегас» – «Анахайм» 0:2
«Анахайм» в гостях нанес поражение «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (1:0 0:0 1:0).
Голы забили Якоб Сильверберг и Джош Мэнсон.
«Вегас» занимает первое место в Западной конференции (82 очка), а «Анахайм» — 8-е (71 очко).