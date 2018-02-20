Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Баффало», «Анахайм» обыграл «Вегас»

«Баффало» – «Вашингтон» 2:3

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 (0:0 2:0 1:2).

В составе «столичных» по шайбе на свой счёт записали российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Ещё одна шайба «Вашингтона» в актив Джона Карлсона. У «Баффало» отличились Кайл Окпосо и Эвандер Кейн.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Баффало», в свою очередь, замыкает таблицу Востока.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вашингтон» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) Голы: Овечкин — 35 (Дьос, Карлсон), 21:18 — 0:1. Карлсон — 11 (Оши, Врана), 33:33 — 0:2. Окпосо — 10 (Уилсон, Родригес), 52:42 — 1:2. Кузнецов — 16 (п.в.), 59:34 — 1:3. Кейн — 19 (О`Райлли, Райнхарт), 59:56 — 2:3.Вратари: Джонсон (58:18 — 59:34, 59:39) — Грубауэр.Штраф: 2 — 6.Броски: 34 (10+7+17) — 30 (14+10+6).

«Баффало» — «Вашингтон» — 2:3

«Калгари» – «Бостон» 1:2 ОТ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своем льду уступил «Бостону» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

В основное время команды смогли отличиться лишь по разу. В составе «Бостона» шайбу забросил Давид Пастрняк, у «Калгари» отличился Мэттью Ткачук. В овертайме победу «Брюинз» принёс Брэд Маршан, реализовавший выход один на один.

«Бостон» одержал 12-ю победу в последних 15 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Пастрняк — 22 (Бержерон), 5:59 — 0:1. Ткачак — 22 (бол., Монахэн, Годро), 25:28 — 1:1. Маршан — 22 (Нэш), 63:36 — 1:2.Вратари: Риттих — Раск.Штраф: 9 — 11.Броски: 29 (4+8+12+5) — 32 (13+10+7+2).

«Калгари» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Нэшвилл» – «Оттава» 5:2

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» на своём льду разгромил «Оттаву» со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Главным героем матча стал шведский нападающий «хищников» Виктор Арвидссон, на счету которого две заброшенные шайбы.

После этой победы «Нэшвилл» возглавил турнирную таблицу Центрального дивизиона, поднявшись на второе место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Оттава» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Йоси — 10 (бол., Эллис, Террис), 9:28 — 1:0. Арвидссон — 19 (Джохансен, Форсберг), 14:32 — 2:0. Пажо — 8 (бол., Стоун, Карлссон), 16:03 — 2:1. Эллис — 4 (бол., Йоси, Фиала), 26:34 — 3:1. Маккормик — 2 (Клаессон, Шор), 28:05 — 3:2. Арвидссон — 20 (Форсберг), 30:00 — 4:2. Смит — 18 (Фиала), 48:15 — 5:2.Вратари: Ринне — Андерсон.Штраф: 6 — 10.Броски: 41 (9+15+17) — 38 (14+15+9).

«Нэшвилл» — «Оттава» 5:2

«Чикаго» – «Лос-Анджелес» 1:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на своей площадке уступил «Лос-Анджелесу» со счётом 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Победная шайба на счету Энди Эндреоффа.

Российский нападающий «ястребов» Артём Анисимов за 15 минут 6 секунд нанёс 2 броска по воротам и заработал показатель полезности «-2».

Поражение от «Кингз» стало для «Чикаго» девятым в последних 10 матчах. «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Западной конференции, опережая ближайшего конкурента на одно очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Голы: Митчелл — 4 (Томпсон, Клиффорд), 8:31 — 0:1. Эндреофф — 3 (Бродзински, Амадио), 16:37 — 0:2. Фанеф — 5 (бол., Мартинес, Кемпе), 24:04 — 0:3. Шарп — 7 (Дальстрем), 41:42 — 1:3.Вратари: Форсберг (57:07) — Куик.Штраф: 6 — 2.Броски: 28 (4+11+13) — 32 (15+14+3).

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» 1:3

«Вегас» – «Анахайм» 0:2

«Анахайм» в гостях нанес поражение «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (1:0 0:0 1:0).

Голы забили Якоб Сильверберг и Джош Мэнсон.

«Вегас» занимает первое место в Западной конференции (82 очка), а «Анахайм» — 8-е (71 очко).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Анахайм» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Сильверберг — 13 (Кольяно, Ракелль), 13:32 — 0:1. Мэнсон — 4 (Гецлаф, Ракелль), 47:01 — 0:2.Вратари: Флери (57:22) — Гибсон (Миллер, 40:00).Штраф: 2 — 6.Броски: 33 (8+5+20) — 20 (4+8+8).