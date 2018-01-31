Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ‍

Российский форвардпризнан третьей звездой по итогам матчей вторника в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Малкин оформил хет-трик в домашнем матче с(5:2). Для него это 12-й хет-трик в карьере в североамериканской лиге.

Первой звездой признан вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. Перед игрой с «Сан-Хосе» (5:2) у него умер отец. Несмотря на это, он отразил 40 бросков из 42.

Второй звездой стал вратарь «Лос-Анджелес» Дарси Кемпер, который оформил «сухарь» в матче с «Далласом» (3:0), отразив 28 бросков.