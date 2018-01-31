ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Малкин стал третьей звездой дня в НХЛ‍

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Лос-Анджелес Кингз Даллас Старз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Евгений Малкин
    На фото:Евгений Малкин
    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой по итогам матчей вторника в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Малкин оформил хет-трик в домашнем матче с «Сан-Хосе» (5:2). Для него это 12-й хет-трик в карьере в североамериканской лиге.

    Первой звездой признан вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. Перед игрой с «Сан-Хосе» (5:2) у него умер отец. Несмотря на это, он отразил 40 бросков из 42.

    Второй звездой стал вратарь «Лос-Анджелес» Дарси Кемпер, который оформил «сухарь» в матче с «Далласом» (3:0), отразив 28 бросков.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • НХЛ. Хет-трик Малкина, два очка Панарина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    •
  • НХЛ. Овечкин нанес сильнейший бросок, Макдэвид защитил «титул»
  • Все подробности звездного «Мастер шоу»
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаБогдан КиселевичВновь с бронзой: россияне завершили ЧМ-2017 победойРеакция СМИ на победу сборной России над командой Финляндии на чемпионате мираСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017Сергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Вегас» на вершине НХЛ, успехи «Бостона» и «Колорадо», кризис «Тампы» и «Лос-Анджелеса»
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Еще один шанс для Батшуайи
  • Прогнозы и ставки на футбол 31 января
  • 5,23
    •
  • Не ждем много голов
  • «Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля
  • 1,68
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 10:32
    • Кучеров: Было бы здорово выиграть «Харт Трофи»
  • НХЛ. Хет-трик Малкина, два очка Панарина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 09:02
  • 21:51
    • Сборная России победила Белоруссию, Капризов сделал дубль
  • «Сан-Хосе» едет за победой к «Детройту»
  • «Детройт» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
    • 1,74Завтра в 04:00
  • Возьмет ли «Вашингтон» реванш у «Филадельфии»?
  • «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
    • 2,04Завтра в 04:00
  • «Торонто» и «Айлендерс» могут порадовать результативным матчем
  • «Торонто» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля
    • 1,64Завтра в 03:30
  • 30/01
    • Ягр продолжит карьеру в чешском «Кладно»
  • «Нэшвилл» и «Чикаго» могут снова сыграть от обороны
  • «Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 1,92Сегодня в 04:00
  • «Сент-Луис» намерен обыграть «Монреаль»
  • «Сент-Луис» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 2,03Сегодня в 04:00
  • Продлит ли «Баффало» Антипина серию неудач «Нью-Джерси»?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 января
    • 1,95Сегодня в 03:00
  • Расставание «Салавата» с Вайсфельдом и последние интриги регулярки
  • Итоги недели в КХЛ
    • 29/01/2018 в 11:29
  • НХЛ. Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча звезд
  • Все подробности звездного уик-энда в Тампе
    • 29/01/2018 в 07:22
  • 29/01
    • Хет-трик Кучерова помог Атлантическому дивизиону выйти в финал Матча звезд НХЛ
  • 29/01
    • Тихоокеанский дивизион обыграл Центральный в Матче звезд НХЛ
  • 29/01
    • «Калгари» выставит Ягра на драфт отказов
  • КХЛ. «Куньлунь» крупно уступил «Барысу», «Йокерит» победил в Риге
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 января
    • 28/01/2018 в 20:43
  • 28/01
    • «Йокерит» победил «Динамо» в Риге
  • 28/01
    • «Куньлунь» завершил сезон крупным поражением от «Барыса»
  • 28/01
    • Овечкин: Был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час
  • 28/01
    • Матч звезд НХЛ 2019 года примет Сан-Хосе
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон