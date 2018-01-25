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    КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 января

    КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар Динамо Минск Слован
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    «Амур»
    «Амур»
    В четверг, 25 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные два матча.

    «Куньлунь Ред Стар» – «Амур» 1:3

    «Амур» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:1 1:0 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

    Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» – «Амур» – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
    Голы: Потехин — 7 (Йордан), 4:21 — 0:1. Бек — 7 (Перетягин), 7:43 — 1:1. Бывальцев — 17 (бол., Зогорна, Пикар), 17:16 — 1:2. Бывальцев — 18 (бол., Коларж, Зогорна), 22:41 — 1:3.Вратари: Хелльберг (57:55) — Метсола (Аликин, 43:56).Штраф: 8 — 4.Броски: 34 (11+11+12) — 28 (9+11+8).

    «Динамо» Мн – «Слован» 3:2

    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над братиславским «Слованом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден.

    За гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.

    Братиславцы потерпели третье поражение подряд. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Динамо« (Минск) – "Слован" – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Гецл — 2 (бол., Мезарош), 10:18 — 0:1. Ковыршин — 8 (Павлович, Осипов), 31:37 — 1:1. Карабань — 1 (Шарангович, Лингле), 43:17 — 2:1. Хауден — 16 (Скилле, Коробов), 44:16 — 3:1. Ржепик — 12 (Бойчак, Черны), 44:36 — 3:2.Вратари: Карнаухов — Штепанек (59:09).Броски: 30 (16+8+6) — 22 (3+9+10).Штраф: 11 — 9.
    Сохранит ли «Амур» шансы на плей-офф?«Кунь Лунь» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 25 января
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