КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске

«Куньлунь Ред Стар» – «Амур» 1:3
«Амур» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:1 1:0 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.
Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.
«Динамо» Мн – «Слован» 3:2
Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над братиславским «Слованом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден.
За гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.
Братиславцы потерпели третье поражение подряд. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.