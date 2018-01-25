КХЛ. «Амур» победил в Китае, «Слован» проиграл в Минске

«Куньлунь Ред Стар» – «Амур» 1:3

«Амур» в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:1 1:0 0:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол в составе китайского клуба записал на свой счёт Тейлор Бек. У хабаровской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Богдан Потехин и Алексей Бывальцев, оформивший дубль.

Китайский клуб проиграл в третьем матче подряд. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений и еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» – «Амур» – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) Голы: Потехин — 7 (Йордан), 4:21 — 0:1. Бек — 7 (Перетягин), 7:43 — 1:1. Бывальцев — 17 (бол., Зогорна, Пикар), 17:16 — 1:2. Бывальцев — 18 (бол., Коларж, Зогорна), 22:41 — 1:3.Вратари: Хелльберг (57:55) — Метсола (Аликин, 43:56).Штраф: 8 — 4.Броски: 34 (11+11+12) — 28 (9+11+8).

«Динамо» Мн – «Слован» 3:2

Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над братиславским «Слованом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей свою первую шайбу в КХЛ забросил Данила Карабань, также отличились Евгений Ковыршин и Куинтон Хауден.

За гостей забивали Марек Гецл и Михал Ржепик.

Братиславцы потерпели третье поражение подряд. Напомним, что оба клуба лишились шансов на попадание в плей-офф.