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    НХЛ. Победный буллит Панарина, поражения «Вашингтона» и «Тампы»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 января

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс Даллас Старз Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз Аризона Койотс Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс Лос-Анджелес Кингз Питтсбург Пингвинз
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    «Вегас» обыграл «Тампу»
    «Вегас» обыграл «Тампу»
    nhl.com
    НХЛ. Все матчиС 03:00 мск
    Гол Орлова и передача Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси», Радулов забил за «Даллас», Панарин отметился победным буллитом.

    «Айлендерс» — «Бостон» 2:5

    «Айлендерс» уступили «Бостону» со счетом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).

    В составе победителей хет-трик оформил Патрис Бержерон, отличившийся на 14-й, 34-й и 44-й минутах. Ещё по голу забили Райан Спунер (30-я минута) и Брэд Маршан (59). У «островитян» шайбы забросили Джордан Эберле (8) и Джон Таварес (55).

    Голкипер «Брюинз» Антон Худобин провел весь матч и отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Бостон» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
    Голы: 1:0 – Эберле (Барзал) – 07:35 (5x5), 1:1 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 13:41 (5x5), 1:2 – Спунер (Крейчи) – 29:47 (5x5), 1:3 – Бержерон (Круг, Спунер) – 33:49 (5x4), 1:4 – Бержерон (Маршан, Макэвой) – 43:45 (5x5), 2:4 – Таварес (Бейли) – 54:24 (5x5), 2:5 – Маршан (Крейчи, Нэш) – 58:59 (en)Вратари: Галак (57:38 — 57:45, 57:57 — 58:59) — Худобин.Штраф: 2 — 4.Броски: 24 (10+9+5) — 34 (7+11+16).
    «Айлендерс» — «Бостон» 2:5

    «Коламбус» — «Даллас» 2:1 Б

    «Коламбус» в серии буллитов победил «Даллас» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    В составе победителей шайбу забросил Джордан Шредер (13-я минута). У гостей отличился российский форвард Александр Радулов (58), для которого этот гол стал 18-м в сезоне. В серии буллитов победу «Блю Джекетс» принес российский нападающий Артемий Панарин, ставший второй звездой матча.

    Российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский остался в запасе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Даллас» — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Шрёдер (Мотт) – 12:23 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 57:55 (6x5), 2:1 – Панарин – 65:00 (ПБ)Вратари: Корписало — Бишоп (57:52 — 57:55).Штраф: 10 — 6.Броски: 26 (11+6+8+1) — 36 (7+13+12+4).
    «Коламбус» — «Даллас» 2:1 Б

    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 4:3 ОТ

    «Нью-Джерси» перебросал «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

    В основное время в составе «дьяволов» отличились Дрю Стэффорд (9-я минута), Энди Грин (24) и Майлз Вуд (31). За «столичных» два гола забил Бретт Коннолли (13, 57), один — Дмитрий Орлов (32). Победу «Нью-Джерси» принес точный бросок Тейлора Холла на первой минуте овертайма.

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 48 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
    Голы: 1:0 – Стэффорд (Юханссон) – 08:01 (5x5), 1:1 – Коннолли (Оши, Орпик) – 12:10 (5x5), 2:1 – Грин (Холл, Ватанен) – 23:33 (5x5), 3:1 – Вуд (Ватанен, Хишир) – 30:55 (5x5), 3:2 – Орлов (Чиассон, Бигл) – 31:09 (5x5), 3:3 – Коннолли (Кузнецов, Уилсон) – 56:12 (5x5), 4:3 – Холл (Ватанен) – 60:34 (3x3)Вратари: Кинкейд — Холтби.Штраф: 25 — 11.Броски: 32 (12+13+6+1) — 19 (5+6+8+0).
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» 4:3 ОТ

    «Филадельфия» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Филадельфия» в овертайме дожала «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

    В основное время в составе победителей отличились Нолан Патрик (42-я минута) и Уэйн Симмондс (44), за «Мэйпл Лифс» голы забили Коннор Браун (33) и Фредерик Готье (34). Победу «Филадельфии» принесла шайба Шона Кутюрье на 18-й секунде овертайма.

    Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду больше всех в команде — 24 минуты 5 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: 0:1 – Браун (Хайман) – 32:57 (5x5), 0:2 – Готье (Мартин, Гардинер) – 33:25 (5x5), 1:2 – Патрик – 41:33 (5x5), 2:2 – Симмондс (Фильппула, Макдональд) – 43:25 (4x5), 3:2 – Кутюрье (Конечны, Нойвирт) – 60:18 (3x3)Вратари: Нойвирт — Андерсен.Штраф: 4 — 4.Броски: 37 (9+12+15+1) — 31 (8+11+11+1).
    «Филадельфия» — «Торонто» 3:2 ОТ

    «Оттава» — «Сент-Луис» 1:4

    Двадцатый гол Владимира Тарасенко в сезоне помог «Сент-Луису» победить в гостях «Оттаву» – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

    В составе «Блюз» отличились Тарасенко (27-я минута), Алекс Пьетранджело (33), Брэйден Шенн (37) и Александер Стин (59). За «Сенаторз» шайбу забросил Бобби Райан (38). Нападающий «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 14 минут.

    Тарасенко стал второй звездой встречи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
    Голы: 0:1 – Тарасенко (Штястны, Бортуццо) – 26:13 (5x5), 0:2 – Пьетранджело – 32:51 (5x5), 0:3 – Шенн (Стин, Данн) – 36:53 (5x5), 1:3 – Райан (Дюшейн, Сеси) – 37:21 (5x5), 1:4 – Стин (Шенн) – 58:42 (en)Вратари: Андерсон (58:03 — 58:42) — Хаттон.Штраф: 13 — 11.Броски: 21 (7+6+8) — 37 (7+19+11).
    «Оттава» — «Сент-Луис» 1:4

    «Рейнджерс» — «Баффало» 4:3

    «Рейнджерс» вырвали победу у «Баффало» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

    В составе «Рейнджерс» дублем отличился Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), по голу забили Джей Ти Миллер (29) и Павел Бучневич (57). На счету россиянина также одна голевая передача.

    У «Сэйбрз» шайбы забросили Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).

    Бучневич был признан второй звездой матча.

    Это поражение стало для «клинков» шестым в последних семи матчах.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Баффало» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: 1:0 – Нэш (Бучневич) – 01:24 (5x5), 1:1 – Окпосо (Райнхарт, Айкел) – 18:41 (5x4), 2:1 – Миллер (Деарне) – 28:26 (5x5), 2:2 – Фолк (Родригес, Райнхарт) – 37:10 (5x5), 3:2 – Нэш (Макдона, Холден) – 46:49 (5x5), 3:3 – Ристолайнен (Окпосо, Айкел) – 54:59 (5x4), 4:3 – Бучневич (Зибанеджад, Нэш) – 56:02 (5x5)Вратари: Лундквист — Ленер (58:03).Штраф: 12 — 8.Броски: 34 (12+7+15) — 37 (11+11+15).
    «Рейнджерс» — «Баффало» 4:3

    «Тампа-Бэй» — «Вегас» 1:4

    «Тампа-Бэй» проиграла «Вегасу» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

    В составе «рыцарей» отличились Джеймс Нил (1-я минута), Нейт Шмидт (17), Дэвид Перрон (38) и Вильям Карлссон (41). У «Лайтнинг» гол забил Ондржей Палат (31).

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал голевую передачу.

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков. Владислав Наместников провел на льду 12 минут 4 секунды, Михаил Сергачев — 21 минуту 6 секунд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: 0:1 – Нил (Энгелланд, Перрон) – 00:56 (5x5), 0:2 – Шмидт (Макнэбб, Хаула) – 16:03 (5x5), 1:2 – Палат (Стэмкос, Кучеров) – 30:18 (5x4), 1:3 – Перрон (Энгелланд, Теодор) – 37:43 (5x5), 1:4 – Карлссон (Маршессо) – 40:18 (5x5)Вратари: Василевский — Флери.Штраф: 8 — 10.Броски: 29 (12+9+8) — 30 (8+11+11).
    «Тампа-Бэй» — «Вегас» 1:4

    «Нэшвилл» — «Аризона» 3:2 Б

    «Нэшвилл» по буллитам обыграл «Аризону» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

    В основное время у «Предаторз» отличились Скотт Хартнелл (39-я минута) и Райан Эллис (58), за «Койотс» голы забили Оливер Экман-Ларссон (40) и Брендан Перлини (54). Победный буллит реализовал Крэйг Смит.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: 1:0 – Хартнелл (Эллис, Йози) – 38:17 (5x5), 1:1 – Экман-Ларссон (Паник, Степан) – 39:48 (5x5), 1:2 – Перлини (Паник, Демерс) – 53:40 (5x5), 2:2 – Эллис (Йози, Бонино) – 57:24 (5x5), 3:2 – Смит – 65:00 (ПБ)Вратари: Ринне — Раанта.Штраф: 4 — 6.Броски: 39 (12+9+15+3) — 29 (6+12+10+1).
    «Нэшвилл» — «Аризона» 3:2 Б

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 5:3

    «Колорадо» перебросал «Сан-Хосе» — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2).

    У «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон (8-я и 9-я минуты), Карл Сёдерберг (19), Микко Рантанен (22) и Мэттью Ньето (57). В составе «Шаркс» шайбы забросили Тимо Майер (30), Марк-Эдуар Власич (41) и Джо Торнтон (45).

    Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов провел на льду 9 минут 10 секунд.

    Эта победа стала для «Эвеланш» восьмой подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» – «Сан-Хосе» – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
    Голы: 1:0 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 07:03 (5x5), 2:0 – Маккиннон (Жирар, Рантанен) – 08:01 (5x4), 3:0 – Сёдерберг (Ньето, Комо) – 18:14 (5x5), 4:0 – Рантанен (Барберио, Маккиннон) – 21:34 (5x5), 4:1 – Майер (Лабанк, Власич) – 29:44 (5x5), 4:2 – Власич (Лабанк, Гертл) – 40:29 (5x5), 4:3 – Торнтон (Бёрнс, Павелски) – 44:53 (5x5), 5:3 – Ньето (Комо) – 56:46 (5x5)Вратари: Бернье – Джонс (57:00).Штраф: 14 – 8.Броски: 22 (9+7+6) – 48 (10+17+21).
    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 5:3

    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 1:3

    «Лос-Анджелес» проиграл «Питтсбургу» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

    В составе «Пингвинз» два гола забил Патрик Хёрнквист (1-я и 51-я минуты), еще один на счету Евгения Малкина (41). Россиянин также отдал одну голевую передачу. За «Кингз» шайбу забросил Адриан Кемпе (35).

    «Короли» проиграли пятую встречу кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: 0:1 – Хёрнквист (Хагелин) – 00:43 (5x5), 1:1 – Кемпе (Копитар, Маззин) – 34:10 (5x5), 1:2 – Малкин (Мяяття, Шульц) – 40:26 (5x5), 1:3 – Хёрнквист (Кросби, Малкин) – 50:21 (5x4)Вратари: Куик — Десмит.Штраф: 23 — 6.Броски:
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