КХЛ. «Салават» обыграл «Витязь», «Йокерит» уступил «Ак Барсу»

«Салават Юлаев» – «Витязь» 4:1

Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ.

В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов.

Единственная шайба гостей на счету Артёма Швеца-Рогового.

Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» – «Витязь» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Швец-Роговой — 7 (мен., Выглазов), 1:58 — 0:1. Ткачев — 15 (Бурдасов), 16:56 — 1:1. Хартикайнен — 18 (Панин, Ларсен), 27:24 — 2:1. Умарк — 13 (бол., Бурдасов), 39:33 — 3:1. Логинов — 4 (бол., Ткачев, Зубов), 58:11 — 4:1.Вратари: Налимов — Самонов.Броски: 31 (16+8+7) — 30 (11+8+11).Штраф: 8 — 10.

«Ак Барс» – «Йокерит» 2:1

17 декабря, 19:30 мск

Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл «Йокерит» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Александр Бурмистров, также отличился Станислав Галиев.

У гостей гол на счету Сами Леписто.

Казанский клуб одержал вторую победу кряду, у финнов прервалась победная серия из двух игр подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» – «Йокерит» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Галиев — 10 (Марков, Зарипов), 7:58 — 1:0. Бурмистров — 1 (Клинкхаммер, Глинкин), 23:01 — 2:0. Леписто — 7 (бол., Регин), 55:26 — 2:1.Вратари: Гарипов — Запольски (59:34).Броски: 24 (7+7+10) — 27 (4+10+13).Штраф: 10 — 4.

«Нефтехимик» – ЦСКА 1:0

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственный гол на счету защитника Эрика Густафссона, который стал первым для хоккеиста за клуб.

Первым результативным баллом за «Нефтехимик» отметился нападающий Никита Филатов. Голкипер Илья Ежов в седьмой раз в сезоне отыграл на ноль.

Нижнекамский клуб прервал серию поражений из четырех игр кряду, в то время как у армейцев завершалась победная серия из 8 матчей.

«Нефтехимик» обыграл армейцев в рамках КХЛ впервые с ноября 2011 года.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» – ЦСКА – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Гол: Густафссон — 2 (бол., Филатов, Секстон), 26:36 — 1:0.Вратари: Ежов — Юханссон (59:23).Броски: 17 (4+5+8) — 37 (16+13+8).Штраф: 4 — 6.

ХК «Сочи» – «Слован» 1:2 ПБ

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» на выезде по буллитам обыграл

«Сочи». Автором победного броска стал нападающий гостей Юрай Микуш.

Словаки прервали 5-матчевую победную серию сочинцев.

«Сочи» занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, «Слован» – 12-е.