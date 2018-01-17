КХЛ. «Салават» обыграл «Витязь», «Йокерит» уступил «Ак Барсу»

«Салават Юлаев» – «Витязь» 4:1
Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ.
В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов.
Единственная шайба гостей на счету Артёма Швеца-Рогового.
Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.
«Ак Барс» – «Йокерит» 2:1
17 декабря, 19:30 мск
Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл «Йокерит» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Александр Бурмистров, также отличился Станислав Галиев.
У гостей гол на счету Сами Леписто.
Казанский клуб одержал вторую победу кряду, у финнов прервалась победная серия из двух игр подряд.
«Нефтехимик» – ЦСКА 1:0
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственный гол на счету защитника Эрика Густафссона, который стал первым для хоккеиста за клуб.
Первым результативным баллом за «Нефтехимик» отметился нападающий Никита Филатов. Голкипер Илья Ежов в седьмой раз в сезоне отыграл на ноль.
Нижнекамский клуб прервал серию поражений из четырех игр кряду, в то время как у армейцев завершалась победная серия из 8 матчей.
«Нефтехимик» обыграл армейцев в рамках КХЛ впервые с ноября 2011 года.
ХК «Сочи» – «Слован» 1:2 ПБ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» на выезде по буллитам обыграл
«Сочи». Автором победного броска стал нападающий гостей Юрай Микуш.
Словаки прервали 5-матчевую победную серию сочинцев.
«Сочи» занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, «Слован» – 12-е.