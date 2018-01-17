ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    КХЛ. «Салават» обыграл «Витязь», «Йокерит» уступил «Ак Барсу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 января

    КХЛ Витязь Салават Юлаев Ак Барс Йокерит ЦСКА Нефтехимик Сочи Слован
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Салават Юлаев» — «Витязь»
    «Салават Юлаев» — «Витязь»
    В среду, 17 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные четыре матча.

    «Салават Юлаев» – «Витязь» 4:1

    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» (4:1) в матче регулярного сезона КХЛ.

    В составе победителей отличились Владимир Ткачёв, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Логинов.

    Единственная шайба гостей на счету Артёма Швеца-Рогового.

    Голкипер «Салавата» Иван Налимов отразил 29 бросков по воротам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» – «Витязь» – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Швец-Роговой — 7 (мен., Выглазов), 1:58 — 0:1. Ткачев — 15 (Бурдасов), 16:56 — 1:1. Хартикайнен — 18 (Панин, Ларсен), 27:24 — 2:1. Умарк — 13 (бол., Бурдасов), 39:33 — 3:1. Логинов — 4 (бол., Ткачев, Зубов), 58:11 — 4:1.Вратари: Налимов — Самонов.Броски: 31 (16+8+7) — 30 (11+8+11).Штраф: 8 — 10.

    «Ак Барс» – «Йокерит» 2:1

    17 декабря, 19:30 мск

    Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл «Йокерит» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей свою первую шайбу после возвращения из НХЛ забросил Александр Бурмистров, также отличился Станислав Галиев.

    У гостей гол на счету Сами Леписто.

    Казанский клуб одержал вторую победу кряду, у финнов прервалась победная серия из двух игр подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» – «Йокерит» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Галиев — 10 (Марков, Зарипов), 7:58 — 1:0. Бурмистров — 1 (Клинкхаммер, Глинкин), 23:01 — 2:0. Леписто — 7 (бол., Регин), 55:26 — 2:1.Вратари: Гарипов — Запольски (59:34).Броски: 24 (7+7+10) — 27 (4+10+13).Штраф: 10 — 4.

    «Нефтехимик» – ЦСКА 1:0

    Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственный гол на счету защитника Эрика Густафссона, который стал первым для хоккеиста за клуб.

    Первым результативным баллом за «Нефтехимик» отметился нападающий Никита Филатов. Голкипер Илья Ежов в седьмой раз в сезоне отыграл на ноль.

    Нижнекамский клуб прервал серию поражений из четырех игр кряду, в то время как у армейцев завершалась победная серия из 8 матчей.

    «Нефтехимик» обыграл армейцев в рамках КХЛ впервые с ноября 2011 года.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» – ЦСКА – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
    Гол: Густафссон — 2 (бол., Филатов, Секстон), 26:36 — 1:0.Вратари: Ежов — Юханссон (59:23).Броски: 17 (4+5+8) — 37 (16+13+8).Штраф: 4 — 6.

    ХК «Сочи» – «Слован» 1:2 ПБ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Слован» на выезде по буллитам обыграл

    «Сочи». Автором победного броска стал нападающий гостей Юрай Микуш.

    Словаки прервали 5-матчевую победную серию сочинцев.

    «Сочи» занимает 6-е место турнирной таблицы Западной конференции, «Слован» – 12-е.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» – «Слован» (Братислава) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гецл — 1 (бол., Реваи, Грнка), 43:37 — 0:1. Коллинс — 14 (бол., Йокипакка, Падакин), 46:10 — 1:1.Победный буллит: Микуш.Вратари: Барулин — Штепанек.Штраф: 4 — 26.Броски: 37 (10+18+7+2) — 20 (3+8+6+3).
    «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 19 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    •
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • 15/01
    • Заполски, Пашнин, Карлин – лучшие игроки недели в КХЛ
  • 11/01
    • Дубль Кручинина помог «Трактору» одолеть «Слован»
  • 11/01
    • «Автомобилист» одержал уверенную победу над «Витязем»
  • 11/01
    • ЦСКА обыграл «Ладу» и одержал 8-ю победу подряд
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоЕвгений Кузнецов «Телега, братан, как ты?» Любопытные видео Кубка мираКомментарии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова прямо во время игрыРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?
  • «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 19 января
  • 1,88
    •
  • «Тампа-Бэй» примет «Вегас» в битве лидеров НХЛ
  • «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 19 января
  • 1,97
    •
    Хоккей. Главное
  • НХЛ. Две передачи Радулова, ассист Бучневича и рекорд Лундквиста
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января
    •
  • КХЛ. «Авангард» уступил «Магнитке», СКА победил «Спартак»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 января
    •
  • НХЛ. «Айлендерс» в овертайме дожали «Монреаль», «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января
    •
  • 16/01
    • СКА уверенно переиграл «Спартак»
  • 16/01
    • «Сибирь» обыграла «Автомобилист»
  • 16/01
    • Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Бостон»
  • 15/01
    • Заполски, Пашнин, Карлин – лучшие игроки недели в КХЛ
  • 14/01
    • Сборная дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
  • 14/01
    • Андрей Разин покинул «Адмирал»
  • 13/01
    • Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
  • 13/01
    • Российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место МЧМ
  • 13/01
    • Овечкин – первая звезда дня в НХЛ
  • 12/01
    • Российские хоккеистки уступили Швеции в полуфинале МЧМ
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон