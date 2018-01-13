Российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место МЧМ

Единственную шайбу в составе россиянок забросила Вита Понятовская при счете 0:5 в пользу соперниц. При взятии ворот ей ассистировали Оксана Братищева и Мария Александрова.
Напомним, в дебютной встрече группового этапа МЧМ-2018, который проходит в России, россиянки обыграли канадок со счётом 3:2.
В четвертьфинале Россия обыграла Финляндию (2:0), в полуфинале проиграла команде Швеции (1:2).
Женский молодежный чемпионат мира. Матч за третье место
Канада – Россия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: 0:1 Гослинг (Гуай) 19:47 (бол), 0:2 Вайлетт (Гуай) 26:14, 0:3 Молоуни 34:03 (мен), 0:4 Ворстер (Коннорс) 40:19 (бол), 0:5 Гуай 48:37, 1:5 Понятовская (Братищева, Александрова) 49:01