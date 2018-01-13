Российские хоккеистки проиграли Канаде в матче за третье место МЧМ

потерпела поражение от(1:5) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2018.

Единственную шайбу в составе россиянок забросила Вита Понятовская при счете 0:5 в пользу соперниц. При взятии ворот ей ассистировали Оксана Братищева и Мария Александрова.

Напомним, в дебютной встрече группового этапа МЧМ-2018, который проходит в России, россиянки обыграли канадок со счётом 3:2.

В четвертьфинале Россия обыграла Финляндию (2:0), в полуфинале проиграла команде Швеции (1:2).