НХЛ. «Калгари» выиграл у лидера Востока, конец победной серии «Вашингтона»

«Баффало» — «Коламбус» 3:1
«Баффало Сэйбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:0).
По голу в составе победителей на свой счет записали Бенуа Пульо, Кайл Окпосо и Джек Айкел.
За проигравших шайбу забросил Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает пятое место (53 очка), а «Баффало» — 16-е (31 очко).
«Вашингтон» — «Каролина» 1:3
«Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).
В составе «Каролины» отличились Джордан Стаал, Виктор Раск и Себастьян Ахо.
За «Кэпиталз» шайбу забросил Ларс Эллер. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 21 минуту 55 секунд и 18 минут соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 12 секунд.
«Вашингтон» не смог продлить пятиматчевую победную серию и остался на втором месте в Восточной конференции (57 очков). «Каролина» идет восьмой (48 очков).
«Тампа-Бэй» — «Калгари» 1:5
«Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
В составе «Флэймз» отличились Майкл Ферланд, Джонни Годро, Сэм Беннетт, Марк Янковски и Мэттью Ткачук.
За «Лайтнинг» шайбу забросил Брейден Пойнт.
Голкипер хозяев Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 19 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 57 секунд и 16 минут 15 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 7 секунд.
«Калгари» продлил победную серию до пяти матчей и поднялся на седьмое место в Западной конференции (50 очков). «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции (65 очков).