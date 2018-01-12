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    НХЛ. «Калгари» выиграл у лидера Востока, конец победной серии «Вашингтона»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января

    НХЛ Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Тампа-Бэй Лайтнинг Калгари Флэймз
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    Джонни Годро
    Джонни Годро
    nhl.com
    В пятницу, 12 января, в регулярном чемпионате НХЛ прошли очередные три матча.

    «Баффало» — «Коламбус» 3:1

    «Баффало Сэйбрз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:0).

    По голу в составе победителей на свой счет записали Бенуа Пульо, Кайл Окпосо и Джек Айкел.

    За проигравших шайбу забросил Артемий Панарин. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 бросков по своим воротам.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает пятое место (53 очка), а «Баффало» — 16-е (31 очко).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Коламбус» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Пульо — 9 (Окпосо, Айкел), 11:41 — 1:0. Окпосо — 7 (Кейн, Гюле), 47:18 — 2:0. Панарин — 12 (бол., Веренски, Джонс), 53:45 — 2:1. Айкел — 18 (п.в., О`Райлли), 59:54 — 3:1.Вратари: Улльмарк — Бобровский (58:26 — 59:54).Штраф: 4 — 2.Броски: 29 (15+7+7) — 45 (11+15+19).
    «Баффало» — «Коламбус» 3:1

    «Вашингтон» — «Каролина» 1:3

    «Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

    В составе «Каролины» отличились Джордан Стаал, Виктор Раск и Себастьян Ахо.

    За «Кэпиталз» шайбу забросил Ларс Эллер. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 21 минуту 55 секунд и 18 минут соответственно. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 12 секунд.

    «Вашингтон» не смог продлить пятиматчевую победную серию и остался на втором месте в Восточной конференции (57 очков). «Каролина» идет восьмой (48 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Каролина» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Голы: Стаал — 12 (мен.), 31:33 — 0:1. Эллер — 8 (Оши, Дьос), 36:05 — 1:1. Раск — 11, 50:54 — 1:2. Ахо — 15 (п.в., Линдхольм), 58:31 — 1:3.Вратари: Холтби (58:14 — 58:31, 58:37) — Дарлинг (50:42 — 50:54).Штраф: 2 — 6.Броски: 28 (10+8+10) — 33 (10+15+8).
    «Вашингтон» — «Каролина» 1:3

    «Тампа-Бэй» — «Калгари» 1:5

    «Калгари Флэймз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

    В составе «Флэймз» отличились Майкл Ферланд, Джонни Годро, Сэм Беннетт, Марк Янковски и Мэттью Ткачук.

    За «Лайтнинг» шайбу забросил Брейден Пойнт.

    Голкипер хозяев Андрей Василевский сыграл весь матч и отразил 19 бросков по своим воротам. Нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 18 минут 57 секунд и 16 минут 15 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 7 секунд.

    «Калгари» продлил победную серию до пяти матчей и поднялся на седьмое место в Западной конференции (50 очков). «Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции (65 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Ферланд — 19 (Монахэн, Годро), 0:29 — 0:1. Пойнт — 17 (Джонсон, Палат), 20:31 — 1:1. Годро — 14 (Ферланд, Д. Хэмилтон), 36:48 — 1:2. Беннетт — 6 (бол., Броди, Янковски), 38:43 — 1:3. Янковски — 8 (Хэтэуэй), 42:19 — 1:4. Ткачак — 11 (Брауэр), 48:34 — 1:5.Нереализованный буллит: Пакетт (25:15, Тампа-Бэй Лайтнинг).Вратари: Василевский — Смит.Штраф: 7 — 11.Броски: 34 (16+10+8) — 24 (7+11+6).
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» 1:5
    «Вашингтон» и «Каролина» могут порадовать результативным матчем«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
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