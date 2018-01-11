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    НХЛ объявила составы на Матч звезд

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    Матч звезд НХЛ
    На фото:Матч звезд НХЛ
    Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальной странице в Твиттере объявила составы на Матч звезд, который состоится в Тампе 29 января.

    В число участников вошли три россиянина: Никита Кучеров, Андрей Василевский (Оба — «Тампа-Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»).

    Атлантический дивизион (в скобках — число участий в Матче звезд)
    Александр Барков, н, «Флорида» (1)
    Джек Айкел, н, «Баффало» (1)
    Никита Кучеров, н, «Тампа» (2)
    Брэд Маршан, н, «Бостон» (2)
    Остон Мэттьюз, н, «Торонто» (2)
    Стивен Стэмкос, н, «Тампа» (5) *
    Майк Грин, з, «Детройт» (2)
    Виктор Хедман, з, «Тампа» (2)
    Эрик Карлссон, з, «Оттава» (5)
    Кэри Прайс, в, «Монреаль» (6)
    Андрей Василевский, в, «Тампа» (1)
    Главный тренер: Джон Купер, «Тампа» (1)

    Столичный дивизион
    Джон Бэйли, н, «Айлендерс» (1)
    Сидни Кросби, н, «Питтсбург» (3)
    Клод Жиру, н, «Филадельфия» (5)
    Тэйлор Холл, н, «Нью-Джерси» (3)
    Александр Овечкин, н, «Вашингтон» (7) *
    Джон Таварес, н, «Айлендерс» (5)
    Ноа Ханифин, з, «Каролина» (1)
    Сет Джонс, з, «Коламбус» (2)
    Крис Летанг, з, «Питтсбург» (4)
    Брэйден Холтби, в, «Вашингтон» (3)
    Хенрик Лундквист, в, «Рейнджерс» (4)
    Главный тренер: Барри Тротц, «Вашингтон» (3)

    Центральный дивизион
    Патрик Кейн, н, «Чикаго» (7)
    Нэйтан Маккиннон, н, «Колорадо» (2)
    Брэйден Шенн, н, «Сент-Луис» (1)
    Тайлер Сегин, н, «Даллас» (5)
    Эрик Стаал, н, «Миннесота» (5)
    Блэйк Уилер, н, «Виннипег» (1)
    Джон Клингберг, з, «Даллас» (1)
    Алекс Пьетранджело, з, «Сент-Луис» (1)
    Пи-Кей Суббан, з, «Нэшвилл» (3) *
    Коннор Хеллебайк, в, «Виннипег» (1)
    Пекка Ринне, в, «Нэшвилл» (2)
    Главный тренер: Питер Лавиолетт, «Нэшвилл» (3)

    Тихоокеанский дивизион
    Брок Бёзер, н, «Ванкувер» (1)
    Джонни Годро, н, «Калгари» (4)
    Анже Копитар, н, «Лос-Анджелес» (4)
    Коннор Макдэвид, н, «Эдмонтон» (2) *
    Джеймс Нил, н, «Вегас» (3)
    Рикард Ракелль, н, «Анахайм» (1)
    Брент Бернс, з, «Сан-Хосе» (5)
    Дрю Даути, з, «Лос-Анджелес» (4)
    Оливер-Экман Ларссон, з, «Аризона» (2)
    Марк-Андре Флёри, в, «Вегас» (3)
    Джонатан Куик, в, «Лос-Анджелес» (3)
    Главный тренер: Жерар Галлан, «Вегас» (2)

    * — выбраны путём голосования болельщиков.

    «Вашингтон» и «Каролина» могут порадовать результативным матчем«Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января
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